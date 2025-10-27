Huracán Melissa EN VIVO 🔴: Así avanza por el Caribe ¿se acerca a Colombia? Siga el minuto a minuto

El Huracán Melissa en las últimas horas se ha intensificado rápidamente durante el fin de semana y ahora es un huracán de categoría 5 con vientos de 257 km/h. El Centro Nacional de Huracanes espera que toque tierra en Jamaica este martes por la mañana como el huracán más fuerte registrado en impactar la isla.

El centro del huracán se encuentra a unos 205 km al sur de Kingston, Jamaica, y la tormenta avanza hacia el oeste a solo 4,8 km/h.

Tras pasar por Jamaica, se pronostica que la tormenta se dirigirá al norte y pase por el este de Cuba, mientras tanto continúa provocando lluvias y fuertes vientos en Haití y la República Dominicana.

Hasta el momento, cuatro personas han fallecido esta semana en Haití y República Dominicana por las intensas lluvias y deslizamientos de tierra provocados por el huracán.

Según el comunicado especial número 13 del Ideam, hay un impacto creciente sobre las condiciones marítimas del litoral al norte colombiano. advirtió además que, debido a la interacción de Melissa con los sistemas meteorológicos locales, “se estiman precipitaciones de variada intensidad en diferentes sectores del centro y oriente del mar Caribe colombiano y en algunos sectores continentales, acompañadas en algunos casos de tormentas eléctricas y rachas de viento”.

Siga el minuto a minuto del Huracán Melissa

7:34 am | Huracán Melissa llega a categoría máxima y amenaza a Jamaica, Cuba, Haití y República Dominicana