Conductor ebrio atropelló a cuatro contratistas del Metro de Medellín: uno murió

Medellín

Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada de este domingo 26 de octubre en la calzada occidental de la avenida Regional, a la altura del puente de la calle 4 sur, donde cuatro contratistas del Metro de Medellín fueron arrollados por un vehículo particular mientras realizaban labores en la zona de obras de mitigación por la socavación de la vía férrea.

El alcalde Federico Gutiérrez informó que, inicialmente, una motocicleta impactó el cerramiento de la obra, afectando los elementos de delimitación y dos motocicletas pertenecientes a los trabajadores, y posteriormente se retiró del lugar. Cuando el personal se acercó a verificar lo sucedido, un vehículo particular ingresó intempestivamente a la zona delimitada y arrolló a cuatro personas.

El accidente dejó como saldo una persona fallecida en el sitio y tres más heridas. Dos de ellas fueron trasladadas a centros asistenciales, una de ellas en estado crítico, mientras que la cuarta persona se retiró por sus propios medios.

El conductor del vehículo fue sometido a un examen de alcoholemia que arrojó primer grado de alcohol en sangre. Sin embargo, las autoridades estiman que al momento del accidente el nivel de alcohol pudo haber sido mayor.

Rechazo e investigaciones

El alcalde Federico Gutiérrez rechazó el hecho y expresó su solidaridad con las víctimas a través de su cuenta en redes sociales: “Me duele mucho esto. Mi solidaridad con la familia y amigos de la persona fallecida. Estamos pendientes de las otras personas heridas”, señaló.

🚨🚧Como Alcalde, debo informarles de una situación muy triste que sucedió hoy a las 4:30 am sobre la autopista, justo en el sitio en donde se realizan los trabajos en la vía del Metro.

Se produjo un accidente de tránsito en el que estuvo involucrada una motocicleta que impactó… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 26, 2025

En un comunicado, el Metro de Medellín lamentó el fallecimiento de uno de los empleados de la empresa contratista Telval y las lesiones sufridas por los otros tres trabajadores e informó que la empresa está colaborando con la Secretaría de Movilidad en la investigación.

Las autoridades continúan el seguimiento del estado de los heridos y adelantan las indagaciones correspondientes para esclarecer los hechos.