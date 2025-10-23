Taxistas en Cúcuta analizan cómo está la movilidad después de finalizar el convenio de tránsito

Cúcuta

Juan Carlos Bastos, líder del gremio de taxistas en Cúcuta, entregó un análisis a Caracol Radio de cómo ha estado la movilidad en la ciudad, diez días después de finalizar el convenio de tránsito entre la alcaldía y la policía nacional. Recordemos que, de momento, son los alféreces son los encargados del mantener el orden en la vía.

“Es mejor movilidad que tienen los agentes en este momento. En operativos, los resultados, sin duda, son mejor por parte de la policía” dijo Bastos.

Más información A la cárcel tres hombres señalados de traficar estupefacientes en Cúcuta

Agregó además que es lamentable, que actualmente, no existan convenios de grúas en la ciudad. “El convenio de grúas que no hay hace un mes. Están haciendo un convenio con cinco que hay de la alcaldía”.

Así mismo, volvió a recordar la crisis económica que atraviesan los conductores, a causa de la piratería en zona de frontera. “El gremio se quebró, el gremio está quebrado y seguiremos quebrados si no vemos operativos a la ilegalidad. Hay que combatirla, porque la norma lo dice y hay que hacerla funcionar, porque están cometiendo desacato por acción y por omisión”.

Y ante los rumores de una hora cero, señaló que el gremio sí lo está pidiendo, pero es una solicitud que se analiza, pues saben las consecuencias negativas que esto trae para la ciudad.