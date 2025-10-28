Gobernación de Cundinamarca invertirá más de $20 mil millones para mejorar hospitales del departamento

La Gobernación de Cundinamarca afirmó que esta inversión por $21.987.229.665 estará destinada a la modernización, dotación y adecuación de hospitales y centros de salud en 18 municipios del departamento.

Afirmaron que esperan mejorar la atención en salud desde el territorio, acercando los servicios y respondiendo a las necesidades de la comunidad.

El proyecto se dividirá en dos grandes líneas de inversión

El proyecto contempla dos grandes líneas de inversión, $9.846.410.886 serán para equipos biomédicos y $12.140.818.779 en infraestructura física.

Desde la Gobernación, destacaron que en Anapoima, Quipile, La Mesa, Medina, Paratebueno, San Juan de Rioseco, El Colegio y Cota, entregarán nueva dotación para áreas clave como urgencias, consulta externa, odontología, laboratorio clínico e imágenes diagnósticas, beneficiando así a miles de usuarios que dependen del primer nivel de atención.

Acciones de ampliación y adecuación en otros municipios

Asimismo, en los municipios de Ubalá (Mámbita), San Antonio del Tequendama (Santandercito), Simijaca, Zipacón (El Ocaso), Puerto Salgar (Puerto Libre y Colorados), Facatativá y Viotá (San Gabriel y Liberia) se ejecutarán adecuaciones y ampliaciones para garantizar espacios “seguros, humanizados y técnicamente habilitados para sus servicios”.

Señalaron que con estas obras las familias tendrán tiempos de espera más cortos, diagnósticos más rápidos, atención integral en su propio territorio y menos remisiones a ciudades principales.

Otras inversiones en el sistema de salud en el departamento

Durante este mes de octubre la Gobernación entregó otra inversión para el sistema de salud en Cundinamarca, una suma de $88.132 millones de pesos la cual está dirigida directamente a 50 Empresas Sociales del Estado (ESE).

El presupuesto en salud de Cundinamarca ya asciende a $1.3 billones de pesos, tras la firma del Plan de Sostenibilidad Financiera que pretende estabilizar la operación de los hospitales públicos del departamento.

Estos recursos permitirán cubrir pasivos por cesantías, sentencias judiciales, obligaciones a terceros y proveedores, asegurando así la continuidad de los servicios en lo que queda de 2025.