Sicariato en Bogotá: asesinan a hombre en restaurante frente al búnker de la Fiscalía

Colombia

La tarde de este lunes se registró un ataque sicarial en el restaurante El Corral, ubicado en la calle 51B con carrera 38, frente al búnker de la Fiscalía General de la Nación y la Gobernación de Cundinamarca, en la localidad de Teusaquillo, occidente de Bogotá.

La víctima, Carlos Yorelmy Duarte Díaz, de 52 años, ingresó al establecimiento acompañado de su esposa para almorzar, cuando un sicario ingresó al local y le disparó en cuatro ocasiones, impactándolo mortalmente en la cabeza.

A pesar de ser trasladado rápidamente a un centro asistencial, Duarte Díaz falleció debido a la gravedad de las heridas.

Cómo ocurrió el ataque

El sicario habría llegado solo y armado, ingresando al restaurante sin ser detenido.

Se realizaron cuatro disparos, según testigos, u no de los cuales impactó directamente en la cabeza de la víctima.

La víctima estaba acompañada por su esposa, quien presenció el ataque y quedó consternada.

Tras el crimen, el agresor huyó del lugar; las autoridades analizan si luego abordó una motocicleta o vehículo para escapar.

Investigación y primeros indicios

El CTI de la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al lugar para asumir la investigación. Entre las acciones realizadas:

Inspección del sitio del crimen y levantamiento de evidencias. Revisión de cámaras de seguridad de la zona para identificar al agresor. Custodia del área para proteger pruebas y evitar el ingreso de curiosos.

Las primeras hipótesis de las autoridades sugieren que el crimen podría estar relacionado con ajustes de cuentas o retaliaciones vinculadas al narcotráfico, aunque aún no hay confirmación oficial.

Contexto del sector y antecedentes

El ataque ocurrió en una zona altamente concurrida, cerca de entidades clave como la Fiscalía General de la Nación y la Gobernación de Cundinamarca, lo que generó alarma entre empleados y transeúntes.

El restaurante permanece cerrado temporalmente, con vigilancia policial.

La comunidad del sector manifestó preocupación por la inseguridad en la zona.

Las autoridades reiteran que la investigación sigue abierta y se revisan posibles vínculos de la víctima con actividades ilícitas, sin confirmación oficial.

El CTI continúa con las labores de investigación para esclarecer los hechos, identificar al agresor y determinar el móvil exacto del crimen.