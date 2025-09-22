Nadie responde por la recuperación de la vía al Llano: Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca

Los transportadores deben esperar de 12 a 16 horas: gobernador de Cundinamarca sobre vía al Llano

La situación en la vía Bogotá–Villavicencio continúa generando graves afectaciones económicas y sociales. El cierre de este corredor ya cumple 15 días y desde la Gobernación de Cundinamarca aseguran que no han recibido ninguna respuesta por parte del concesionario o del Gobierno Nacional para darle una solución a este problema que no afecta solo a los transportadores sino a toda la población local.

Frente a esto, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, habló el lunes 22 de septiembre en 6AM de Caracol Radio y afirmó que tras 15 días de la emergencia, no hay claridad sobre quién debe asumir la estabilización de la montaña ni los recursos para ejecutar la obra.

No se han realizado trabajos de canalización de aguas

Rey explicó que, pese a la gravedad de los deslizamientos, no se han realizado trabajos de canalización de aguas ni mantenimiento de pozos de abatimiento, elementos clave para reducir la presión sobre la montaña que sigue desmoronándose.

“El material ya llega hasta la cuenca del río Une, a 400 metros de la corona de la montaña. La comunidad está muy preocupada, las casas se están perdiendo y no aparece ninguna comisión geológica que monitoree lo que está pasando”, advirtió.

La vía alterna solo puede cubrir el 30% del tráfico habitual del corredor

Actualmente el tránsito depende de un desvío improvisado, que solo atiende entre el 30% y el 40% del tráfico habitual. Lo que genera represamientos de 12 a 16 horas, afectando no solo a los transportadores, sino también a la población local.

“Hoy los represamientos pueden estar llegando a esperas de 12 a 16 horas. Los transportadores esperan en la vía siempre que les den su turno, pero en medio de este tráfico también está la situación que vive el transporte y los habitantes de los municipios que están entre el bloqueo, porque no hay un trato preferente para este transporte. Entonces las rutas escolares, las personas que van a cumplir sus citas médicas al municipio de Cáqueza, los transportadores de nuestro sector agropecuario de esos municipios, pues están sufriendo las consecuencias de no tener un paso diferencial, de no tener una programación diferente y un trato diferente, entonces entre la circunstancia nacional también hay un grave perjuicio regional”, afirmó el gobernador.

Rey, también señaló que el contrato de concesión con Coviandina excluye algunos puntos de alta inestabilidad geológica, lo que deja la duda sobre si es el concesionario o el Gobierno Nacional, a través de la ANI, el Invías o el Ministerio de Transporte, quien debe asumir las obras.

“No sabemos en qué cancha está el balón. La concesión dice que no es su responsabilidad y el Ministerio tampoco da respuestas de fondo. En los PMU participan funcionarios de cuarto o quinto nivel, sin poder de decisión”, afirmó Rey.

Por el cierre de la vía las ventas se han reducido en un 50% en establecimientos comerciales

Según el censo inicial de la Gobernación, más de mil establecimientos de comercio han cerrado o reducido sus ventas en un 50%. Además, el gobernador afirmó que el sector agropecuario también está en crisis, pues se afecta la distribución de hortalizas, papa, frutas y aguacate.

Por su parte, el sector avícola reporta riesgos para 5,8 millones de aves en producción y los comerciantes del corredor y municipios como Fusagasugá, Chipaque, Cáqueza, Guayabetal, Quetame y Une sufren pérdidas considerables.

El gobernador advirtió que el cierre ocurre en plena temporada decembrina, lo que agrava la situación para miles de familias que dependen del comercio en el corredor.

“Pierde el agro, el comercio, pierde el Llano entero. Villavicencio y los municipios están absolutamente estancados”, puntualizó Rey.

Finalmente, el mandatario pidió al Gobierno Nacional y al concesionario definir con urgencia quién debe asumir la responsabilidad técnica y financiera de la estabilización.

“Media Colombia está paralizada y lo más grave es que no sabemos quién tiene la plata ni la competencia para solucionar el problema”, concluyó.

