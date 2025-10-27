¿Cuántos habitantes de calle tiene realmente Cali?

En Concejo cuestionó que el gobierno caleño aún trabaje con cifras del DANE del año 2019 sobre los habitantes de Cali. ( Thot )

La solicitud surgió durante un debate de control político en el que se cuestionó la falta de datos recientes sobre esta población. Los concejales señalaron que sin información precisa es imposible diseñar políticas públicas efectivas.

El presidente del concejo, Edison Lucumí, aseguró que conocer la magnitud real del fenómeno permitirá planificar acciones más contundentes:

“Un censo actualizado permitirá fortalecer los presupuestos y planificar una atención médica y social más efectiva”.

Urgencia de actualizar las cifras

De acuerdo con el DANE, en 2019 Cali tenía 4.749 habitantes de calle, de los cuales el 87,9% son hombres y el 90% consumidores de sustancias psicoactivas.

Sin embargo, varios concejales advirtieron que la cifra podría haberse duplicado.

Durante la sesión, la secretaria de Bienestar Social, Johana Caicedo, fue citada para explicar las acciones adelantadas y el uso de los $17.985 millones asignados en 2024 a esta población.

El concejal Roberto Ortiz sostuvo que los informes oficiales “no reflejan la realidad”:

“Se habla de entre ocho mil y diez mil personas viviendo en calle, mientras el DANE solo reconoce poco más de cuatro mil”.

¿Qué pasa con los recursos destinados a esta población?

Los concejales insistieron en que los resultados de los programas deben ser visibles y medibles. Ana Leidy Erazo propuso crear una política pública sólida basada en datos actualizados:

“Urge un censo real para crear una casa grande y mejorar los presupuestos de atención”.

Por su parte, Daniella Plaza subrayó que es necesario revisar los impactos de los programas de salud mental y rehabilitación: “Nada hacemos con ofrecer atención integral si no medimos los resultados reales en la recuperación de las personas”.

El concejal Edison Giraldo resaltó que la inversión social pasó de $4 mil millones en 2023 a más de $18 mil millones en 2024, pero pidió que la Secretaría de Salud asuma el liderazgo, dado que el 95% de los habitantes de calle consumen sustancias psicoactivas.

¿Y los adultos mayores?

El concejal Carlos Patiño pidió incluir a los adultos mayores en el diagnóstico, señalando que esta población requiere atención diferencial.

A su vez, Rodrigo Salazar cuestionó que el gobierno caleño aún trabaje con cifras del DANE 2019:

“Las cifras no coinciden con la realidad del centro de la ciudad. Necesitamos estudios concretos y articulación institucional real”.

Otros concejales como Flower Enrique Rojas Torres y María del Carmen Londoño coincidieron en la urgencia de fortalecer la coordinación interinstitucional para garantizar resultados efectivos.