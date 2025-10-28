Alcaldía de Bogotá confirmó que no habrá partido de fútbol en El Campín este jueves 30 de octubre // Caracol Radio

Como lo anticipó Caracol Radio, el partido de la Liga Colombia entre Boyacá Chicó y América de Cali no se jugará en el estadio El Campín en Bogotá este jueves 30 de octubre.

La Alcaldía de la capital del país confirmó que NO se otorgó el permiso debido a la gran cantidad de eventos que se realizarán en Bogotá esa semana.

“Este fin de semana es un fin de semana muy exigente para la ciudad en términos de capacidad. Solo para que se hagan una idea, tenemos más de 35 eventos en toda la ciudad. En ese sentido, no era fácil para Bogotá albergar un partido América-Boyacá-Chicó”, aseguró el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

Es por eso que desde el Distrito pidieron a la Dimayor aplazar el partido de fútbol para otra fecha cuando las capacidades estén completas para garantizar la seguridad de los asistentes.

“Le pedimos a la Dimayor aplazarlo, no para que no se haga, sino para que le quitemos un poco de presión el fin de semana y podamos hacerlo después cuando las capacidades de la administración y de la policía tengan más disposición”, precisó Quintero.

Hasta el momento, no hay un escenario ni una ciudad confirmada para realizar el partido entre estos dos equipos, a dos días de que se deba jugar esta disputa.