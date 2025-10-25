Amenazan de muerte a fiscal que investiga el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: confirma Fiscalía

Búnker de la Fiscalía General de la Nación, Bogotá / COLPRENSA

La Fiscalía General de la Nación confirmó que uno de los fiscales que hace parte del equipo que investiga el magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, recibió amenazas de muerte.

“Durante la última semana, uno de los fiscales que hace parte del grupo que orienta la investigación por el magnicidio al senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, ha recibido amenazas de muerte que estarían relacionadas con el trabajo que realiza en el caso en mención”, señaló el ente acusador.

Leer: Fiscalía judicializó a alias ‘El Caleño’ señalado de convencer al sicario que asesinó a Miguel Uribe

El ente acusador informó que “tiene evidencias que dan cuenta de la veracidad y alcance de las intimidaciones dirigidas al funcionario”.

Por lo anterior, se reforzó su esquema de seguridad con las medidas de protección adecuadas para garantizar su vida e integridad.

“Además de poner en marcha actividades investigativas para dar con los responsables, dispuso de las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad y ejercicio profesional del fiscal”, informó el ente investigador.

Así va el caso

El político del Centro Democrático murió el pasado 11 de agosto, luego de que el 7 de junio sufriera un atentado armado en el parque El Golfito, de Bogotá, que lo dejó herido de gravedad.

A este punto, han sido judicializados 8 presuntos delincuentes: el menor sicario conocido con el alias de ‘Tianz’, Elder José Arteaga, Katerine Martínez, Carlos Eduardo Mora, William Fernando González, Cristian Camilo González y Harold Barragán. Y, el mas reciente, Jhorman David Mora Silva, alias El Caleño.

Leer: “Van 7 capturas y van a venir más resultados”: vicefiscal Gilberto Guerrero sobre magnicidio de Miguel Uribe