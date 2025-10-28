AnnaSofia: La artista colombiana que nos pone a soñar con los premios Latín Grammy

Los Premios Latín Grammy son de los galardones más soñados de los artistas latinos, premian a la excelencia de los músicos en las diferentes categorías. Ser nominado y además, ganarse uno de estos premios hace parte de la consagración de la carrera musical de un artista.

Este año, para edición número 26 de los Latín Grammy tenemos más de 17 artistas colombianos nominados en todas las categorías, pero hay una muy especial, que solo se puede recibir el premio una vez en la vida, esta categoría es “Mejor Nuevo Artista” y en ella tenemos a una colombiana nominada: AnnaSofia.

¿Quién es AnnaSofía?

AnnaSofia es una artista de Tuluá, Valle del Cauca de 23 años. Es cantante, compositora, productora, multiinstrumentista y enamorada de la batería. Estudió Música en la Universidad de los Andes y desde hace más de seis años inició su carrera artística. Viajó sola a Miami para especializarse y enfocarse en su música.

“Inicié cantando música de Queen y Alice Cooper, pero también escuchó pop en español con Jesse Joy, Kany García y Pablo Alborán”: afirmó la cantante a Caracol Radio.

Primer Intento:

Primer intento es su EP es más reciente, con esta producción musical hizo un trabajo en el que se pudo reencontrar con ella misma y con lo que ella tenía en su corazón. Contó a Caracol Radio que cuando inició en su camino musical estaba un poco más hacia el lado del género urbano, pero que no conectaban con ella: “Fue herir mi creatividad un montón y ese proceso de sanar y volver a mí y a la razón por la cual hago la música fue un proceso largo y este EP es el resultado de ese trabajo”.

Afirma que el nombre de este EP no solo es el nombre del disco sino de este capítulo en su vida, ya que está haciendo muchas cosas por primera vez en su carrera musical.

El EP está conformado por 6 canciones en las que ella hace un trabajo introspectivo para reencontrarse con la artista que siempre soñó. Uno de los puntos focales de este trabajo musical se titula “Déjame intentar”.

Nominación premios Latín Grammy:

AnnaSofía contó a Caracol Radio que tenía la ilusión de alguna nominación en los premios, relató que el día que la Academia reveló los nombres de quienes estarían en las categorías, fue una amiga de ella quién le contó que estaba nominada en los premios, se emocionó mucho, empezó a recibir muchos mensajes y luego fue a celebrar con su equipo de trabajo.

“Para mí, que llegue esta nominación es como un premio a la honestidad y a la lealtad que he tenido conmigo y mi arte”, afirmó la compositora. También comentó que ya se está preparando para la gala de la entrega de los premios, pero lo que más la tiene nerviosa es presentarse en frente de tanta gente a la que admira dentro de la industria musical.

El próximo 14 de noviembre se conocerán en una gala en Estados Unidos quiénes serán los ganadores de estos premios.