Anuel AA arrasó en su regreso a Colombia con su ‘Real Hasta la Muerte 2 Tour’

Después de seis años sin ofrecer un show propio, el artista puertorriqueño Anuel AA volvió a los escenarios colombianos con dos conciertos que reforzaron su cercanía con el país. El intérprete se presentó en el Movistar Arena de Bogotá como parte de su gira “Real Hasta la Muerte 2 Tour”, con la que recorre América Latina, tras presentaciones en Estados Unidos y México.

Cabe recordar que su última gran actuación en Colombia había sido en 2019, cuando compartió escenario con Karol G en el “Culpables Tour”, una gira que incluyó varias ciudades colombianas.

Retrasos en Bogotá

Las puertas del Movistar Arena abrieron desde las 6:00 p.m. para recibir a miles de seguidores que completaron el aforo del recinto con entradas agotadas. Según el cronograma oficial, Anuel AA debía iniciar su presentación sobre las 9:00 p.m. Sin embargo, el avión que lo transportaba habría aterrizado cerca de las 10 de la noche, lo que generó molestia entre los asistentes.

Pasadas las 10:30 p.m., las pantallas del coliseo proyectaron un comunicado de disculpas por la demora. El ambiente se tensionó, aunque la expectativa se mantuvo intacta entre los fanáticos que permanecieron en el Movistar.

Finalmente, sobre las 11:40 p.m., el grito de “¡Real hasta la muerte!” dio la señal de partida y el puertorriqueño apareció en escena para desatar la euforia del público. Abrió con “Amanece”, una de sus canciones más populares, dando inicio a casi dos horas de show.

El repertorio fue una mirada amplia a su carrera artística y personal, marcada por su paso por prisión, sus raíces en el trap y episodios mediáticos como su relación con Karol G. Éxitos como “Medusa”, “Fantasía”, “Pacto”, “WYA”, “Reloj”, “Sola RMX”, “Quiere beber”, “Culpables”, “Secreto”, “China” y “Ayer” hicieron parte de la noche.

La producción incluyó pantallas de gran formato, efectos visuales, juegos pirotécnicos y un fuerte acompañamiento audiovisual que mantuvo la energía del público en alto.

Anuel agradeció en varias ocasiones el cariño de los fans colombianos: “Si no fuese por ustedes, yo estaría preso o muerto. La música me cambió la vida. Gracias por cambiarme la vida, Colombia”, expresó durante el show.

🚗 DEPORTIVO 👹💙



24 de Octubre de 2025 - Movistar Arena - Bogotá



🪄 Ayer fue una experiencia mágica para mi en el concierto de @Anuel_2bleA y quiero mostrarles cómo casi se cae el Movistar concierto este palo, el junte @BlessdOficial x @Anuel_2bleA no falla😮‍💨🐐 pic.twitter.com/OvTnkC5q8G — Daniel Giraldo (ExtraditaBlessd Version👹💙) (@daniel_lamar7) October 25, 2025

Tras su paso por Bogotá, el artista viajó al escenario del Estadio Polideportivo Sur de Envigado, en Antioquia. Vestido con chaqueta roja y con su micrófono bajo una cruz rosada, dio un espectáculo que cautivó. Allí se vivió una fiesta que, pese a las condiciones climáticas y la lluvia, congregó a miles de seguidores.

Anuel AA, ha colaborado con figuras como Shakira, Blessd, Karol G y mantiene vínculos estrechos con músicos del reguetón colombianos. Su regreso deja claro que sigue contando con una base sólida de seguidores en el país.