Annasofia deslumbra en Latin Alternative Music Conference 2025 y lanza “Lo Dejo Fluir”
La artista colombiana, originaria de Tuluá, reafirma su lugar en la música latina con una presentación inolvidable en Nueva York y el respaldo de medios como Billboard y Variety.
Tras su impactante debut en el Latin Alternative Music Conference (LAMC) 2025, Annasofia lanza “Lo Dejo Fluir”, una canción que refleja su madurez artística y conexión emocional con el público.
En el evento, interpretó temas como “222” y “gracias”, consolidando su presencia en la escena alternativa latina. Billboard y Variety la han destacado como una de las principales candidatas al Latin GRAMMY 2025 en la categoría ‘Mejor Artista Nuevo’.
Como multi-instrumentista, cantautora y productora, Annasofia forma parte del programa Art House - Universal Music Latino, liderado por Julio Reyes Copello, que impulsa a las nuevas voces de la música latina desde Abbey Road Studios.