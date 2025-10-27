Jorge Celedón sigue imbatible en Estados Unidos y lidera el vallenato internacional

Jorge Celedón reafirma su liderazgo en el vallenato internacional con una exitosa gira por Estados Unidos que dejó huella.

Durante el pasado fin de semana, el artista colombiano realizó cuatro conciertos consecutivos en Tampa, Atlanta, Immokalee y Orlando, colgando los letreros de “sold out” en cada escenario y demostrando su imbatible poder de convocatoria.

Desde el jueves hasta el domingo, Celedón se presentó en el Hard Rock Event Center (Tampa), Atlanta Eagles Arena (Doraville, GA), Seminole Center (Immokalee, Florida) y Mangos (Orlando), donde miles de asistentes de diferentes nacionalidades se reunieron para disfrutar de su música.

El público vibró con clásicos como “Cuatro rosas”, “Por tu primer beso”, “Sin perdón”, “Parranda en El Cafetal”, “Esta vida” y “Me espera algo mejor”, coreando cada tema con emoción.

La energía en cada concierto fue desbordante. Las largas filas para ingresar a los recintos valieron la pena, pues los asistentes vivieron momentos inolvidables al ritmo del sentimiento vallenato.

Celedón, fiel a su estilo cercano y cálido, bajó del escenario en varias ocasiones para saludar a sus seguidores, tomarse fotos y atender sus peticiones musicales, generando una conexión única con el público.

Al finalizar su gira, Jorge Celedón agradeció profundamente el respaldo recibido y recomendó su nuevo álbum Jorgito, que ya se encuentra en los primeros lugares de popularidad.

Este trabajo discográfico representa una nueva etapa en su carrera, reafirmando su compromiso con el vallenato y su capacidad para reinventarse sin perder la esencia.

Con esta gira, Jorge Celedón no solo confirma su vigencia como uno de los grandes exponentes del vallenato, sino que también proyecta el género a nivel internacional, consolidando su lugar como embajador musical de Colombia en el mundo.

Su éxito en Estados Unidos es una muestra clara de que el vallenato sigue conquistando corazones más allá de las fronteras.