Alerta en colegio de Pereira, más de ocho docentes han sido amenazados, varios fueron trasladados
Ya se han realizado varias reuniones con las autoridades competentes; docentes piden soluciones de fondo.
Pereira
Una preocupante situación se presenta en la institución educativa pública Salamanca, ubicada en el sector de Condina y aledaña al barrio que lleva este mismo nombre. Allí profesores han sido amenazados, varios de ellos, han debido ser trasladados; sin embargo, la situación continúa y siguen estas amenazas.
De manera anónima, por miedo a represalias, han dado a conocer esta situación, que se sigue repitiendo, como en los últimos días, cuando una madre de familia amenazó a varios docentes de la institución, toda vez que Bienestar Familiar llegó a la institución educativa y se llevó a la menor.
Lea también: Megabús ampliará su cobertura a más de 63 barrios de Dosquebradas en el año 2026
Caracol Radio tuvo acceso a estas grabaciones donde la madre de la menor amenazó a varios docentes y directivos.
Madre de menor
00:37
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Desde el Sindicato de Educadores de Risaralda han emitido varios comunicados en solidaridad con lo ocurrido, señalando que esta falta de tolerancia sucede en diferentes instituciones educativas del departamento; esto fue lo que dijo en su momento, Farid García, líder sindical.
Farid García, líder sindical
00:35
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Por su parte, Carlos Jairo Bedoya Naranjo, secretario de Educación de Pereira, señaló que conocen los casos, varios profesores han sido trasladados y junto con el Ministerio Público, Policía, otras autoridades están tomando medidas, entre ellas, hablar con la familia de la menor que fue retirada de la institución por el ICBF.
Carlos Jairo Bedoya Naranjo, secretario de Educación de Pereira
02:09
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Docentes de la institución esperan que puedan darse soluciones de fondo, toda vez, que las amenazas no son nuevas, pero sí han aumentado; señalan que necesitan otro tipo de reacciones, como acompañamiento a docentes y jóvenes por parte de psicólogos, campañas de concientización con los jóvenes, lo que debe incluir a sus familias.