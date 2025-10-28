Alerta en colegio de Pereira, más de ocho docentes han sido amenazados, varios fueron trasladados

Pereira

Una preocupante situación se presenta en la institución educativa pública Salamanca, ubicada en el sector de Condina y aledaña al barrio que lleva este mismo nombre. Allí profesores han sido amenazados, varios de ellos, han debido ser trasladados; sin embargo, la situación continúa y siguen estas amenazas.

De manera anónima, por miedo a represalias, han dado a conocer esta situación, que se sigue repitiendo, como en los últimos días, cuando una madre de familia amenazó a varios docentes de la institución, toda vez que Bienestar Familiar llegó a la institución educativa y se llevó a la menor.

Caracol Radio tuvo acceso a estas grabaciones donde la madre de la menor amenazó a varios docentes y directivos.

Desde el Sindicato de Educadores de Risaralda han emitido varios comunicados en solidaridad con lo ocurrido, señalando que esta falta de tolerancia sucede en diferentes instituciones educativas del departamento; esto fue lo que dijo en su momento, Farid García, líder sindical.

Por su parte, Carlos Jairo Bedoya Naranjo, secretario de Educación de Pereira, señaló que conocen los casos, varios profesores han sido trasladados y junto con el Ministerio Público, Policía, otras autoridades están tomando medidas, entre ellas, hablar con la familia de la menor que fue retirada de la institución por el ICBF.

Docentes de la institución esperan que puedan darse soluciones de fondo, toda vez, que las amenazas no son nuevas, pero sí han aumentado; señalan que necesitan otro tipo de reacciones, como acompañamiento a docentes y jóvenes por parte de psicólogos, campañas de concientización con los jóvenes, lo que debe incluir a sus familias.