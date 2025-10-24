Megabús ampliará su cobertura a más de 63 barrios de Dosquebradas en el año 2026

Pereira

Después de más de una década, por fin se abre una luz de esperanza para que el próximo año las rutas alimentadoras del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Megabús, lleguen a las comunas 2 y 5 de Dosquebradas.

La noticia la entregó Yeison Palacio, secretario de tránsito de Dosquebradas, que agregó que ya están los estudios y están terminando de realizar el cierre financiero para que el proximo año más de 60 barrios puedan tener cobertura.

“Le queremos dar una buena noticia a todos los dosquebradenses, sobre todo a los habitantes de la comuna 2 y la comuna 5, no ha sido un proceso fácil, estamos trabajando, hemos hecho los estudios, estamos haciendo el cierre financiero, pero con todas las gestiones esperamos que el año entrante podamos ya, de manera definitiva, llevar hasta esas zonas de la ciudad las rutas alimentadoras de Megabús”, afirmó Palacios.

Este avance es especialmente relevante, ya que estas dos comunas concentran más de 63 barrios, que albergan aproximadamente más de 50 mil habitantes del municipio.

Los barrios que se benefician son:

Comuna 2: El Paraíso, San Gregorio, San Rafael, Olaya Herrera, Coogemela, Valher, Fabio León, La Cabaña, Pío XII, Los Leones, El Carmen, Los Cámbulos, Alonso Valencia, Villa Fanny, La Aurora, El Japón, Santiago Londoño, Camilo Mejía Duque, Los Héroes, Vela etapas I y II, Los Abedules, Altos de Santa Mónica, Las Garzas, Villa Alquín, Villa Santa Mónica, Villa Clara, Panorama Center, Diana Turbay, Álvaro Patiño Amariles I y II, Saturno y La Sultana.

Comuna 5: El Prado, Terranova, Normandía, Cocolí, Horizontes, Mandalay, La Floresta, Santa Mónica, La Pradera, Rincón del Lago, La Campiña, Las Palmitas, Los Lagos, Los Rosales, Las Violetas, Portal de Santa Mónica, Los Almendros, Castellar de Santa Mònica, Catalina, Mansardas, El Remanso, El Arco Iris, San Simón, Barlovento, Las Quintas de Don Abel, La Pradera Alta etapas I y II, Marabel, La Calleja y Prado Verde.