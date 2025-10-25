Ejército golpea a disidencias en Yarumal y Briceño con incautaciones y acciones de control

Yarumal, Antioquia

Soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, sostuvieron un combate de encuentro en la vereda Ventanas, municipio de Yarumal, contra presuntos miembros de la Estructura 18 (E18) del GAO-r.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron cuando, durante un puesto de control, una camioneta con ocupantes armados abrió fuego contra la tropa. De inmediato se inició una persecución que terminó con el hallazgo del vehículo abandonado más adelante. En el sitio, los uniformados encontraron documentación clave para futuras operaciones, mientras los atacantes lograron huir.

Depósito ilegal incautado en la vereda Ventanas

En otra acción militar desarrollada también en la vereda Ventanas, gracias a labores de inteligencia y con el apoyo del CTI de la Fiscalía, se ubicó un depósito ilegal presuntamente perteneciente a la Estructura 36 (E36) del GAO-r.

En el lugar se incautó un fusil M4 calibre 5.56, dos proveedores, munición de varios calibres, dos radios de comunicación, material para la fabricación de explosivos y elementos de intendencia. Todo el material fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

El Ejército aseguró que este resultado debilita directamente la logística de la organización en actividades ilegales relacionadas con el tráfico de armas y explosivos en la región.

Retiran valla ilegal en Briceño

En la vereda El Respaldo, zona rural del municipio de Briceño, los soldados detectaron e intervinieron de inmediato una valla alusiva a la E36 del GAO-r. El material propagandístico fue desmontado y puesto a disposición de las autoridades.

De acuerdo con las tropas, estas acciones permiten contrarrestar la estrategia de intimidación y propaganda de los grupos armados ilegales en el norte de Antioquia.

Ejército reitera su compromiso

Con estos operativos, la Cuarta Brigada del Ejército Nacional asegura que se afecta de manera significativa la capacidad de acción de las estructuras ilegales que operan en el Bajo Cauca y el norte de Antioquia.

“El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares conjuntas, coordinadas e interinstitucionales, con el fin de neutralizar las amenazas que atentan contra la seguridad y tranquilidad de los antioqueños”, señaló la institución en un comunicado.