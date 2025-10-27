Cali vibra con el KIA Open WTA 125: triunfo juvenil y duelo de colombianas en el Club Farallones

La capital vallecaucana volvió a ser epicentro del tenis internacional con el KIA Open WTA 125 de Santiago de Cali, certamen que reúne a jugadoras de más de 20 países y marca una nueva fiesta deportiva en el Club Farallones.

En la jornada inaugural, la colombiana María José Sánchez de 17 años, fue una de las más destacadas tras imponerse a la eslovaca Martina Okalova con parciales de 6-7(5), 6-1, en un intenso partido que se extendió por casi dos horas bajo un fuerte sol. la tenista nacional logró remontar el marcador y avanzar a la segunda ronda del cuadro clasificatorio.

En otros resultados de la jornada inaugural, las colombianas María Isabel Higuita e Isabela Ascencio quedaron eliminadas, mientras que la búlgara Gergana Topalova y la boliviana Noelia Zeballos lograron avanzar en sus respectivos duelos.

Para hoy: duelo de colombianas

Se vivirá este lunes un atractivo duelo entre tenistas colombianas. No antes de las 6:00 de la tarde se enfrentarán la caleña Yuliana Lizarazo y la barranquillera María Paulina Pérez, encuentro determinado por el sorteo del cuadro.

La jornada también incluirá cuatro partidos de la fase clasificatoria, cuatro del cuadro principal de sencillos y uno de dobles, con la participación de jugadoras provenientes de 13 países en las dos canchas habilitadas desde las 10:00 a.m.