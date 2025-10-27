Cali

Cali vibra con el KIA Open WTA 125: triunfo juvenil y duelo de colombianas en el Club Farallones

Para hoy, habrá enfrentamiento entre la caleña Yuliana Lizarazo y la barranquillera María Paulina Pérez

Foto: Comunicaciones Kia Open WTA 2025

Foto: Comunicaciones Kia Open WTA 2025

Leslie Mariana Salazar

La capital vallecaucana volvió a ser epicentro del tenis internacional con el KIA Open WTA 125 de Santiago de Cali, certamen que reúne a jugadoras de más de 20 países y marca una nueva fiesta deportiva en el Club Farallones.

En la jornada inaugural, la colombiana María José Sánchez de 17 años, fue una de las más destacadas tras imponerse a la eslovaca Martina Okalova con parciales de 6-7(5), 6-1, en un intenso partido que se extendió por casi dos horas bajo un fuerte sol. la tenista nacional logró remontar el marcador y avanzar a la segunda ronda del cuadro clasificatorio.

Más información

En otros resultados de la jornada inaugural, las colombianas María Isabel Higuita e Isabela Ascencio quedaron eliminadas, mientras que la búlgara Gergana Topalova y la boliviana Noelia Zeballos lograron avanzar en sus respectivos duelos.

Para hoy: duelo de colombianas

Se vivirá este lunes un atractivo duelo entre tenistas colombianas. No antes de las 6:00 de la tarde se enfrentarán la caleña Yuliana Lizarazo y la barranquillera María Paulina Pérez, encuentro determinado por el sorteo del cuadro.

La jornada también incluirá cuatro partidos de la fase clasificatoria, cuatro del cuadro principal de sencillos y uno de dobles, con la participación de jugadoras provenientes de 13 países en las dos canchas habilitadas desde las 10:00 a.m.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad