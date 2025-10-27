Antioquia y Valle luchan por el dominio de los Juegos Intercolegiados Nacionales 2025

La fase final de los Juegos Intercolegiados Nacionales 2025 se llevan a cabo en Cali y Palmira desde el 20 de octubre hasta el próximo 9 de noviembre. En este certamen se disputan en 16 deportes individuales, 10 de conjunto y tres en para-deportes.

El Valle del Cauca se mantiene firme en la segunda posición con 43 oros, 41 platas y 31 bronces, para un total de 115 medallas, por detrás de Antioquia. Las delegaciones vallecaucanas han sobresalido en atletismo, natación y levantamiento de pesas, mostrando una amplia participación tanto masculina como femenina.

Por su parte, el departamento antioqueño suma 49 medallas de oro, 44 de plata y 35 de bronce, destacándose especialmente en las categorías femeninas, donde ha obtenido 32 oros.

En el tercer puesto se ubica Bogotá D.C., con 105 preseas, distribuidas en 42 oros, 25 platas y 38 bronces. La capital del país se ha destacado en disciplinas colectivas como baloncesto y porrismo.

La tabla de posiciones refleja una disputa cerrada entre los tres departamentos tradicionales del deporte colombiano, con márgenes mínimos de diferencia en los primeros lugares. Las finales de varias disciplinas aún en curso podrían modificar el orden del medallero en los próximos días.