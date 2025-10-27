Sigue la investigación al contrato de alumbrado público en Pereira por parte de la Contraloría

La Contraloría General de la República continúa investigando el contrato del Alumbrado Público de Pereira, que está siendo ejecutado por la empresa Ilumina Pereira, investigación que finalizará el 28 de noviembre de 2025.

Esto lo dio a conocer la representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo, quien agregó que la Contraloría ya comunicó una observación con posible incidencia fiscal y disciplinaria a la Alcaldía de Pereira, la cual está en periodo de contradicción.

Esto se conoció luego de un comunicado oficial por parte de la Contraloría, luego de que la congresista solicitara la información.

“Hice las denuncias no solamente porque los contratistas que quedaron lastimosamente son cuestionados, sino porque el alumbrado resultó de Temú... entonces es un seguimiento que estamos haciendo de carácter permanente, me llamó mucho la atención que el Alcalde hace algunas semanas salió a decir que la auditoría de la Contraloría ya había terminado y que además no había ningún hallazgo. Yo le pregunté a la Contraloría qué había pasado, si eso era cierto, realmente esa auditoría no ha terminado.”

La representante agregó que la Procuraduría y la Comisión Regional de Moralización adelantan indagaciones paralelas sobre el mismo proceso, lo que refuerza las alertas que ha venido haciendo desde hace meses sobre la adjudicación y la interventoría del contrato de alumbrado público.