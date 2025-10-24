Millonario hurto en la residencia de un funcionario del Deportivo Pereira

El gerente deportivo del Deportivo Pereira, Fernando Uribe Hincapié, fue víctima de un millonario hurto en su residencia ubicada en el sector de Pueblito Cafetero en un conjunto cerrado.

En un informe oficial que conoció Caracol Radio, se conoció que la caja fuerte del exjugador del Deportivo Pereira fue violentada hurtando objetos de valor como relojes de marca como Lamborghini y Rolex, varias joyas de oro, dinero en efectivo en dólares y en pesos, lo cual alcanza un valor por más de 650 millones de pesos.

Las autoridades investigan el hurto, ya que se cometió en un conjunto cerrado donde hay cámaras de seguridad, además la vivienda de Uribe Hincapie no estaba forzada, pues la vìctima llegó a su residencia y se demoró más de dos horas en darse cuenta de que su caja fuerte habría sido violentada.

Cabe recordar que Fernando Uribe debutó profesionalmente en clubes como Atlético Huila, Cortuluá y luego en Deportivo Pereira en 2009.

Pasó por varios equipos importantes: Once Caldas, Atlético Nacional, Millonarios F.C. y en el exterior en clubes como Toluca (México) y Flamengo (Brasil). Se retiró formalmente como jugador en octubre de 2024, tras varios problemas de lesiones y una etapa final en Deportivo Pereira. El 7 de enero de 2025 fue anunciado oficialmente como gerente deportivo del club.