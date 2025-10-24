Congresista de Risaralda, Carolina Giraldo, se tomará una pausa y no aspirará al Congreso en el 2026

Pereira

La congresista, Carolina Giraldo Botero, anunció que su decisión de no participar en las elecciones legislativas de 2026, obedece a su deseo de tomarse un respiro de la política y dedicar tiempo a nuevos proyectos personales. No obstante, no descarta volver en el futuro a aspirar a un cargo de elección popular.

Recordemos que Giraldo Botero, aspiró a la Cámara de Representantes por el Partido Verde y fue elegida con 16.680 votos, durante este tiempo ha sido reconocida como una de las congresistas más productivas y visibles de Colombia, ha impulsado una agenda enfocada en la equidad de género, los derechos humanos, la transparencia pública y la protección ambiental, consolidándose como la legisladora risaraldense con más leyes aprobadas en el siglo XXI.

Entre sus principales resultados se destacan 21 leyes aprobadas, 5 proyectos en curso y 10 debates de control político de alto impacto nacional.

Se resaltan, entre otros, la Ley que protege a los huérfanos por feminicidio, la Ley Chao Marcas de Gobierno (que prohíbe el uso político de logos institucionales) y la Ley de Humedales, orientada a la conservación ambiental.

Tengo algo que contarles: un nuevo camino 🛣️. pic.twitter.com/8lM2W8oqUe — Carolina Giraldo Botero 🏛️🇨🇴 (@CaroGiraBo) October 23, 2025

En su paso por el Congreso, Carolina Giraldo, también ha ocupado cargos de liderazgo como Presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, Presidenta de la Comisión de Inteligencia, Vicepresidenta de la Comisión Segunda de Relaciones Internacionales y Defensa, y Coordinadora de la Comisión por la Diversidad.

Su labor legislativa le ha valido importantes reconocimientos, entre ellos, haber sido exaltada por tres años consecutivos (2023, 2024 y 2025) por el Panel de Opinión de Cifras & Conceptos como la mejor congresista del Eje Cafetero y una de las más destacadas del país. También ha recibido distinciones internacionales como el Global Trailblazer Award del Victory Institute, el Premio Día Mundial Sin Tabaco de la OMS, y la Orden al Mérito “Mujeres de Impacto Nacional”.

Con una trayectoria marcada por la independencia, la transparencia y el compromiso con Risaralda, Carolina Giraldo Botero, reafirma que la política puede ejercerse con resultados, ética y coherencia, y que las pausas también hacen parte de los nuevos comienzos.