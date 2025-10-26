Tabla reclasificación, cupos a Libertadores y Sudamericana: Así quedó tras triunfo de Millonarios

La Liga colombiana va llegando a su final en la fase de todos contra todos. Ante esto, la tabla de la reclasificación cobra importancia, partiendo de que es la encargada de asignar los cupos a los torneos internacionales en 2026.

No obstante, hay que tener claro que dos de los cuatro boletos para la Copa Libertadores son a fase de grupos y se les otorgan a los dos campeones de cada semestre. Por lo tanto, Independiente Santa fe está asegurado en esa instancia del máximo certamen sudamericano y el otro se conocerá en diciembre.

¿Cómo se definen los equipos que clasifican a Libertadores?

Partiendo de que Santa Fe, por ser el campeón del Apertura 2025, ya está asegurado en la Libertadores 2026, solo resta por conocer al campeón del Clausura, que también irá directo a esta instancia. Los dos cupos restantes serán para los equipos que terminen en las mejores posiciones de la reclasificación, que no sean campeones.

En ese orden de ideas, a la fecha 17 de la Liga colombiana, los dos equipos de Antioquia irían a la fase previa del torneo: Medellín por ser líder de la reclasificación y Nacional por ocupar el tercer puesto.

¿Qué equipos clasifican a la Sudamericana?

Los cuatro equipos que clasifiquen a la Sudamericana disputarán la fase previa de la competición. Por su parte, los enfrentamientos serán entre colombianos, por lo que para la fase de grupos solo habrá dos representantes.

Hay que tener en cuenta que, de esos cuatro cupos a la fase previa, uno está destinado para el campeón de la Copa Colombia 2025, por lo que por la tabla de la reclasifación van tres a este torneo que no hayan sido campeones ni de liga, ni de copa, y que no tengan cupo a Libertadores.

En la actualidad, tras la mayoría de los partidos de la fecha 17 del campeonato, en los que Millonarios consiguió un triunfo clave sobre Santa Fe, América se impuso ante Junior, Tolima superó a Cali y Once Caldas y Bucaramanga ganaron, los acreedores de esas plazas a Sudamericana serían Nacional, América y Junior.

Es de aclarar que los puntos que se hagan en cuadrangulares también suman, por eso la importancia de los equipos que están metidos en la pelea de asegurar un cupo en la fase final del certamen.

Así va la tabla de la reclasificación 2025

Posición Equipo Puntos PJ Cupo 1. Medellín 78 44 Copa Libertadores (fase previa) 2. Tolima 73 43 Copa Libertadores (fase previa) 3. Nacional 71 42 Copa Sudamericana (fase previa) 4. América 71 43 Copa Sudamericana (fase previa) 5. Santa Fe 71 45 Copa Libertadores (fase de grupos) 6. Junior 69 43 Copa Sudamericana (fase previa) 7. Millonarios 65 43 8. Bucaramanga 68 37 - 9. Once Caldas 58 43 - 10. Alianza 49 37 -

