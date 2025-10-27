Lalis, Mafe Carrascal y más influencers ganaron en Consulta Cámara de Representantes Pacto Histórico

La consulta interpartidista del Pacto Histórico, que se desarrolló el pasado 26 de octubre de 2025 bajo la supervisión de la Registraduría Nacional, definió al candidato presidencial de la coalición para las elecciones de 2026 y el orden de las listas cerradas al Congreso, pero también evidenció una transformación en ascenso en la forma de hacer política en Colombia.

Es reciente, que influencers y creadores digitales se consoliden como protagonistas centrales del proceso, convirtiendo sus plataformas en herramientas de movilización masiva y logrando respaldo ciudadano sin el apoyo de estructuras partidarias tradicionales.

Este escenario ha sostenido la fuerza del voto joven y la influencia de las audiencias digitales en la agenda pública. Sin embargo, el fenómeno también suscitó cuestionamientos sobre la preparación técnica y la independencia política de estos aspirantes, así como sobre la transparencia en la financiación de sus campañas.

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral advirtió que la naturaleza interpartidista de la consulta podría abrir controversias jurídicas respecto a la legitimidad futura de algunas candidaturas.

¿Qué papel jugaron los influencers en las votaciones a la Cámara de Representantes?

En el caso de Bogotá, la representante María Fernanda Carrascal encabezó la lista con 65.547 votos, consolidando su liderazgo dentro del Pacto Histórico.

Muy cerca, la influenciadora Laura Daniela Beltrán, conocida como ‘Lalis Smile’, sorprendió al obtener 26.718 votos, superando a figuras con trayectoria legislativa como María del Mar Pizarro, que alcanzó 26.022, y Heráclito Landínez, con 11.788.

Por otro lado, el creador digital, Daniel Mauricio Monroy Hernández, destacó con 20.280 votos, confirmando el peso político de las audiencias en redes. Por el lado de Antioquia, el influenciador Hernán Muriel, reconocido por su plataforma ‘Cofradía para el cambio’, se impuso con 41.612 sufragios, duplicando al actual representante Alejandro Toro, quien obtuvo 21.741.

Cabe resaltar que este tipo de resultados denotan una reconfiguración del mapa político colombiano, donde la comunicación digital y la cercanía con las comunidades virtuales emergen como nuevas formas de liderazgo.

Desde otra perspectiva, pero vale la pena agregarlo, Walter Rodríguez, conocido como “Wally”, logró más de 80.000 votos al Senado, lo que vuelve a consolidar el rol de los influencers como actores decisivos en esta y futuras elecciones.

¿Qué otros resultados regionales definieron el nuevo mapa político?

En el Valle del Cauca, el representante Alfredo Mondragón se consolidó como una de las principales figuras del Pacto Histórico al alcanzar una votación contundente de 84.869 votos, seguido por Jorge Augusto Palacio, quien obtuvo 23.000.

En el Atlántico, la competencia estuvo entre Antonio Bohórquez, con 44.105 votos, y Jaime Arturo Santamaría, que logró 43.881, mientras Andrea Camila Vargas sumó 35.790.

En otras regiones, las cabezas de lista también reflejaron un equilibrio entre liderazgo tradicional y nuevas figuras emergentes: Amaury Julio Pérez en Bolívar, con 25.428 votos; José Luis Bohórquez en Boyacá, con 23.023; Jorge Hernán Bastidas en Cauca, tuvo 53.102; Luis Fernando Ballesteros, en Córdoba, 46.629 y Erick Velasco en Nariño, 64.040.

Finalmente, cabe acotar que este panorama permitirá al Pacto Histórico definir el orden definitivo de sus listas territoriales, donde convergen dirigentes con trayectoria política y una generación de jóvenes que también buscan transformar su alcance en redes sociales en una fuerza efectiva de representación popular.