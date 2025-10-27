Consulta del Pacto Histórico: ¿Quiénes integrarán las listas al Senado y la Cámara de Representantes?

Y es que definitivamente, las redes sociales están jugando un papel muy importante en los cambios políticos del país, pues estas elecciones se la llevaron los influenciadores.

En lo que respecta a la lista del Senado, fue el influenciador Walter Alfonso Rodríguez, conocido en redes como ‘MeDicenWally’, quien se quedó con el primer puesto de la lista con 91.102 votoss. En segundo lugar lo siguió Wilson Arias quien logró 79.277 votos y el tercer lugar fue para el legislador Pedro Flórez.

En cuanto a la lista por la Cámara de Representantes, fue María Fernanda Carrascal quien lideró la consulta del Pacto Histórico para la Cámara por Bogotá con 10.644 votos, seguida por la influencer Laura Beltrán, más conocida como ‘Lalis Smile’, con 5.057 votos.

Después le siguieron María del Mar Pizarro con 4200 votos, Daniel Monroy y Heráclito Landinez.

Claudia Teresa Romero, Jairo León, Gabriel Becerra, Andrés Rodríguez, María Angélica Prada y María Alejandra Rojas, también ganaron los primeros puestos por mayor votación y quedaron en la lista por la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico para disputarse las elecciones en el próximo año.

¿Quiénes fueron los quemados?

Pero no podemos olvidar a los quemados entre los que podemos resaltar nombres como Robert Daza, Alirio Uribe, el exministro Andrés Camacho, y el exalcalde William Dau o Pedro Saade, hermano del exjefe de Gabinete Alfredo Saade.

Y de esta manera, ya quedaron conformadas las listas cerradas del Pacto Histórico para las elecciones de marzo en Colombia.