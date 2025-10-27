Consultas Pacto Histórico: Así será la lista a la Cámara de Representantes por Santander

Bucaramanga

De acuerdo con el más reciente boletín de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Camilo Torres diputado de la Asamblea Departamental de Santander y Jorge Edgar Flórez, concejal de Bucaramanga, encabezarían la lista del Pacto Histórico a la cámara de Representantes por el departamento.

Camilo Alfonso Torres Prada de 45 años, con fuerte presencia en Barrancabermeja, se alzó con la victoria en la consulta interna del Pacto Histórico en la región, tras obtener 19.453 mil votos. Torres, tiene ya una trayectoria concreta en la política regional, líder social desde hace 16 años, fue edil de la comuna 1 en el distrito petrolero y ha logrado consolidarse como una de las voces con mayor votación en Santander, al obtener 47.441 votos en elecciones a la Asamblea departamental.

Lea también: Quejas en Santander por reubicación de puestos y falta de mesas en consultas del Pacto Histórico

Por su parte, el concejal de Bucaramanga Jorge Edgar Flórez Herrera, abogado y activista político, egresado de la Universidad Industrial de Santander, con una trayectoria en la defensa de los derechos humanos y con experiencia en el sector público, fue quien obtuvo la segunda mejor votación con un total de 10.414 votos.

Así quedará la lista del Pacto Histórico a la Cámara por Santander

Un dato a tener en cuenta respecto al orden de la lista del Pacto Histórico tanto para Senado como a la Cámara de Representantes es que debe ser ‘cremaller’ (una mujer y un hombre intercalados en cada renglón) y paritaria (mismo número de hombres y mujeres). Es decir, en este caso, el cabeza de lista es un hombre, el segundo renglón lo ocupará finalmente una mujer, la más votada, y el tercero el segundo hombre más votado, y así sucesivamente.

Podría interesarle: Alerta por ola de violencia en Bucaramanga: seis sicariatos se registraron en este fin de semana

En estas consultas la mujer más votada fue Yolanda Silvia Romero, docente, abogada laboralista Unab y líder sindical, licenciada de la Universidad de Pamplona. Yolanda Silvia obtuvo un total de 8.418 votos.

Resultados votación consulta Pacto Histórico - Cámara de Representantes:

Ampliar

El total de votos para esta consulta en la región santandereana fue de 89.556. El potencial de votantes era de 1.865.065, votaron 105.913 ciudadanos, lo que corresponde apenas al 5,67%.