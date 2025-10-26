Hombre presuntamente asesinó al compañero sentimental de su expareja en el barrio Carlos Meisel

Un nuevo hecho de intolerancia dejó una persona muerta y otra gravemente herida en la madrugada de este domingo 26 de octubre en el barrio Carlos Meisel, suroccidente de Barranquilla.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió hacia las 5:45 a.m. en una vivienda ubicada en la carrera 24B con calle 75B, cuando el agresor, expareja sentimental de la mujer lesionada, ingresó al inmueble y atacó con un arma cortopunzante a quienes se encontraban dentro.

Víctima fatal y una herida

En el ataque perdió la vida Luis Peralta, quien presentaba múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo. Según las autoridades, el hombre falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Por su parte, Alexandra Agámez Pérez, de 24 años, también resultó herida con arma blanca y fue trasladada de urgencia al Nuevo Hospital General de Barranquilla, donde permanece en estado crítico.

El presunto agresor huyó del lugar

Tras cometer el crimen, el presunto responsable huyó del sitio y hasta el momento se desconoce su paradero. La SIJIN y el CTI de la Fiscalía adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el paradero del agresor.