Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Cartagena de Indias es sede del Primer Fórum sobre un Mar Caribe Sostenible

Conscientes de los riesgos y desafíos que enfrenta el comercio marítimo y portuario, así como de la urgente necesidad de proteger los ecosistemas marinos y promover un desarrollo sostenible en la región

Cartagena de Indias es sede del Primer Fórum sobre un Mar Caribe Sostenible

Cartagena de Indias es sede del Primer Fórum sobre un Mar Caribe Sostenible

El Fórum se plantea como un espacio de diálogo, cooperación y construcción conjunta entre instituciones públicas, empresas privadas, entidades académicas y organizaciones sociales, con el objetivo de impulsar estrategias que fortalezcan la sostenibilidad del entorno marino y costero del Caribe.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante cinco días, representantes institucionales, expertos internacionales, organismos multilaterales y empresas vinculadas a la economía azul abordarán temas clave como la planificación espacial marina, la gestión portuaria sostenible, la innovación tecnológica y la resiliencia frente al cambio climático.

El evento es posible gracias a la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Dirección General Marítima (DIMAR), la Comisión Colombiana del Océano (CCO) y el Grupo Puerto de Cartagena, entidades comprometidas con la promoción de un modelo marítimo y portuario más responsable y sostenible.

El Fórum Caribe Azul busca consolidarse como un punto de encuentro regional para compartir experiencias, impulsar alianzas estratégicas y avanzar hacia un futuro más sostenible para los mares y las comunidades del Caribe.

El encuentro reunirá a más de un centenar de especialistas nacionales e internacionales, entre ellos representantes de gobiernos, organismos internacionales, comunidades costeras, académicos, empresarios y líderes del sector marítimo, portuario y ambiental.

Entre las entidades participantes se destacan:

• Por España: Puertos del Estado, Dirección General de la Marina Mercante, Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), Centro de Investigación Marina (CIM) de la Universidad de Vigo, IHCantabria de la Universidad de Cantabria y Mercator Ocean International.

• Por Colombia: Sociedad Portuaria de Cartagena, Dirección General Marítima (DIMAR), Servicio Geológico Colombiano, Ministerio de Minas y Energía, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), Observatorio de Actividades Marítimas y Portuarias de Cartagena, Secretaría de Turismo de Barranquilla y la Universidad de Barranquilla.

• Organismos internacionales: Comisión Interamericana de Puertos (CIP-OEA), Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA Latam), Consejo Nacional de Concesiones, CIMAT de Costa Rica y Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM).

El acto inaugural tendrá lugar en el Centro de Formación de la Cooperación Española, el día 20 de octubre a las 09:00 h, y estará presidido por:

• D. Gustavo Santana Hernández, Presidente de Puertos del Estado (España)

• Dra. Dina Rafaela Sierra Rochels, Superintendente de Transporte (Colombia)

• Contralmirante Hermann Aicardo León Rincón, Director General Marítimo (DIMAR)

• D. Alfonso Salas Trujillo, Gerente General del Grupo Puerto de Cartagena

• Dña. Ana Nuñez Velasco, Directora General de Marina Mercante (España

Durante cinco días se desarrollarán conferencias, paneles temáticos, mesas de trabajo y actividades participativas, con el fin de compartir experiencias, fortalecer la cooperación regional y promover soluciones innovadoras frente a los desafíos del cambio climático y la sostenibilidad marina.

Los paneles “Blue Sea, Green Port” y “Planificación Espacial Marina” han sido concebidos para abordar temas clave relacionados con el desarrollo sostenible del entorno marítimo y portuario. Entre ellos destacan los nuevos modelos de gestión portuaria, la navegación y el transporte marítimo, las infraestructuras y la sostenibilidad ambiental, así como la planificación y gestión del espacio marino, todo ello con una mirada estratégica hacia el futuro de la región del Caribe.

El contenido del Forum se estructurará en dos grandes ejes temáticos:

1. Blue Sea, Green Port

• Riesgos y desafíos para el comercio marítimo y portuario

• Nuevos modelos de gestión portuaria

• Puertos verdes, innovadores e inteligentes

• Usos marítimos sostenibles en el Mar Caribe

2. Planificación Espacial Marina

• Navegación, transporte, infraestructuras y contaminación

• Recursos pesqueros, energéticos y geológicos

• Biodiversidad, conservación y gobernanza

• Casos de éxito para un Mar Caribe sostenible

El 1er Forum sobre un Mar Caribe Sostenible busca consolidarse como una plataforma regional de cooperación que contribuya a fortalecer las políticas públicas, la investigación y la innovación para un futuro azul, próspero y sostenible.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad