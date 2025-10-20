Cartagena de Indias es sede del Primer Fórum sobre un Mar Caribe Sostenible

El Fórum se plantea como un espacio de diálogo, cooperación y construcción conjunta entre instituciones públicas, empresas privadas, entidades académicas y organizaciones sociales, con el objetivo de impulsar estrategias que fortalezcan la sostenibilidad del entorno marino y costero del Caribe.

Durante cinco días, representantes institucionales, expertos internacionales, organismos multilaterales y empresas vinculadas a la economía azul abordarán temas clave como la planificación espacial marina, la gestión portuaria sostenible, la innovación tecnológica y la resiliencia frente al cambio climático.

El evento es posible gracias a la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Dirección General Marítima (DIMAR), la Comisión Colombiana del Océano (CCO) y el Grupo Puerto de Cartagena, entidades comprometidas con la promoción de un modelo marítimo y portuario más responsable y sostenible.

El Fórum Caribe Azul busca consolidarse como un punto de encuentro regional para compartir experiencias, impulsar alianzas estratégicas y avanzar hacia un futuro más sostenible para los mares y las comunidades del Caribe.

El encuentro reunirá a más de un centenar de especialistas nacionales e internacionales, entre ellos representantes de gobiernos, organismos internacionales, comunidades costeras, académicos, empresarios y líderes del sector marítimo, portuario y ambiental.

Entre las entidades participantes se destacan:

• Por España: Puertos del Estado, Dirección General de la Marina Mercante, Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), Centro de Investigación Marina (CIM) de la Universidad de Vigo, IHCantabria de la Universidad de Cantabria y Mercator Ocean International.

• Por Colombia: Sociedad Portuaria de Cartagena, Dirección General Marítima (DIMAR), Servicio Geológico Colombiano, Ministerio de Minas y Energía, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), Observatorio de Actividades Marítimas y Portuarias de Cartagena, Secretaría de Turismo de Barranquilla y la Universidad de Barranquilla.

• Organismos internacionales: Comisión Interamericana de Puertos (CIP-OEA), Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA Latam), Consejo Nacional de Concesiones, CIMAT de Costa Rica y Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM).

El acto inaugural tendrá lugar en el Centro de Formación de la Cooperación Española, el día 20 de octubre a las 09:00 h, y estará presidido por:

• D. Gustavo Santana Hernández, Presidente de Puertos del Estado (España)

• Dra. Dina Rafaela Sierra Rochels, Superintendente de Transporte (Colombia)

• Contralmirante Hermann Aicardo León Rincón, Director General Marítimo (DIMAR)

• D. Alfonso Salas Trujillo, Gerente General del Grupo Puerto de Cartagena

• Dña. Ana Nuñez Velasco, Directora General de Marina Mercante (España

Durante cinco días se desarrollarán conferencias, paneles temáticos, mesas de trabajo y actividades participativas, con el fin de compartir experiencias, fortalecer la cooperación regional y promover soluciones innovadoras frente a los desafíos del cambio climático y la sostenibilidad marina.

Los paneles “Blue Sea, Green Port” y “Planificación Espacial Marina” han sido concebidos para abordar temas clave relacionados con el desarrollo sostenible del entorno marítimo y portuario. Entre ellos destacan los nuevos modelos de gestión portuaria, la navegación y el transporte marítimo, las infraestructuras y la sostenibilidad ambiental, así como la planificación y gestión del espacio marino, todo ello con una mirada estratégica hacia el futuro de la región del Caribe.

El contenido del Forum se estructurará en dos grandes ejes temáticos:

1. Blue Sea, Green Port

• Riesgos y desafíos para el comercio marítimo y portuario

• Nuevos modelos de gestión portuaria

• Puertos verdes, innovadores e inteligentes

• Usos marítimos sostenibles en el Mar Caribe

2. Planificación Espacial Marina

• Navegación, transporte, infraestructuras y contaminación

• Recursos pesqueros, energéticos y geológicos

• Biodiversidad, conservación y gobernanza

• Casos de éxito para un Mar Caribe sostenible

El 1er Forum sobre un Mar Caribe Sostenible busca consolidarse como una plataforma regional de cooperación que contribuya a fortalecer las políticas públicas, la investigación y la innovación para un futuro azul, próspero y sostenible.