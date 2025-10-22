El sector privado busca ser aliado clave hacia las metas de sostenibilidad en Colombia para el 2030.

Bajo el lema ‘Una mirada hacia el 2030′ el sector privado, un aliado clave para alcanzar las metas globales”, se desarrolló la edición número 15 del Encuentro BIBO, un espacio que reunió a representantes del sector público, privado, la academia y organizaciones ambientales para discutir los avances y retos en el cumplimiento de los compromisos internacionales sobre biodiversidad, cambio climático y desarrollo sostenible.

El evento tuvo como fin demostrar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados para 2030. En este contexto, los participantes coincidieron en la necesidad de acelerar la acción climática y la protección de la biodiversidad, destacando que no es posible avanzar en una agenda sin fortalecer las demás.

Finanzas sostenibles y naturaleza como activo económico

Juan Pablo Vallejo, especialista en finanzas de WWF Colombia, subrayó que “invertir en la naturaleza es la mejor rentabilidad del siglo XXI”, recordando que cerca del 50% del PIB mundial depende directamente de los recursos naturales. Vallejo hizo un llamado a incorporar la sostenibilidad en las decisiones financieras empresariales más allá de la filantropía.

Por su parte, Germán Corzo, líder del Observatorio de Soluciones basadas en la Naturaleza del Instituto Humboldt, enfatizó que “la naturaleza necesita aliados” e instó al sector empresarial y financiero a fortalecer la gestión de impactos y promover acciones colectivas por la biodiversidad.

El agua como ventaja competitiva y eje de resiliencia

Natalia Acero, líder del programa de Agua de The Nature Conservancy Colombia, señaló que los países que gestionen correctamente sus recursos hídricos serán los más competitivos y resilientes frente al cambio climático.

Además, enfatizó que Colombia, pese a ser una potencia hídrica, pierde anualmente cerca de 4 billones por desastres climáticos, por lo que es urgente fortalecer las finanzas sostenibles, la ciencia y las alianzas estratégicas.

Articulación y financiamiento, claves para 2030

En los paneles centrales, los participantes que asistieron estuvieron representantes del DNP, ISAGEN, la Unión Europea, Fundación Natura, Audubón Colombia y el Instituto Humbold. Entre ellos coincidieron en que la articulación intersectorial y la movilización de recursos son esenciales para cumplir las metas de sostenibilidad.

Finalmente, en el diálogo sobre mecanismos financieros, expertos de Asobancaria, el CAF, el Instituto Humboldt y la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía resaltaron la necesidad de integrar las agendas de cambio climático, biodiversidad, avanzando hacia modelos de financiamiento que impulsen proyectos de mitigación y desarrollo sostenible.