Fuerza Pública implementa caravanas de seguridad en la vía Panamericana

Popayán, Cauca

La Fuerza Pública con la Policía y el Ejército Nacional implementó caravanas de seguridad en la vía Panamericana para brindar seguridad y acompañamiento a los transportadores de carga.

La estrategia abarca los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

El mayor Javier Soto, Jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Cauca aseguró que los uniformados prestarán vigilancia a automotores que transportan café, elementos de construcción, contenedores, productos de exportación, entre otros.

El oficial agregó que “venimos desde la ciudad de Pasto, se hace todo el acopio central hasta salir aquí de la vía Panamericana en Cauca y pasamos ya al Valle. Ha sido muy positivo y con esto pretendemos lo que es la seguridad en el transporte de mercancías”.

La iniciativa surgió ante los constantes robos a los vehículos en zonas como el Patía donde delinquen disidencias de las Farc.