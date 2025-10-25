“Era el momento de la gira que más estaba ansiando y deseando llegar a Cali”: Shakira
La cantante barranquillera presentará dos conciertos en el estadio Pascual Guerrero en el marco del Tour Mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”.
La noche del viernes 24 de octubre fue lluviosa en Cali, pero ni la lluvia detuvo la emoción de quienes esperaban el regreso de Shakira. A las 8:40 pm., en un avión privado blanco con franjas azules y matrícula N889CH aterrizó la estrella colombiana del Pop en el aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, que sirve a Cali.
Luego de estar casi una hora al interior de la aeronave realizando los trámites migratorios, a las 9:36 pm. la barranquillera descendió del avión con una sonrisa, vestida de negro con estampados rojos y una cadena plateada, luciendo un estilo urbano y relajado que marcó su llegada triunfal a la Sucursal del Cielo.
Posteriormente, la cantante abordó una camioneta negra blindada de cuatro puertas, que la esperaba al borde de la escalera del avión, y junto a seis vehículos más que hacen parte de su caravana privada, dejaron una de las pistas de carga del aeródromo, para dirigirse rumbo a Cali.
Entre risas y emoción, la artista en sus primera declaraciones a los medios de comunicación que la esperaban en el aeropuerto, expresó que: era el momento de la gira que más estaba ansiando y deseando llegar a Cali.
Agrego que “Tener al grupo niche de invitados es un honor”.
También mencionó que espera llevar a sus hijos a probar chontaduros con sal y miel.
Shakira vuelve a Cali después de 19 años, pues su última presentación en la Capital del Valle fue el 19 de noviembre de 2006.
Bajo la lluvia y entre paraguas, los caleños ya sienten la energía de un fin de semana que promete ser histórico: dos noches donde la salsa, el pop y el orgullo colombiano se unirán al ritmo de una artista que siempre deja huella.