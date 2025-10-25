“Era el momento de la gira que más estaba ansiando y deseando llegar a Cali”: Shakira

La noche del viernes 24 de octubre fue lluviosa en Cali, pero ni la lluvia detuvo la emoción de quienes esperaban el regreso de Shakira. A las 8:40 pm., en un avión privado blanco con franjas azules y matrícula N889CH aterrizó la estrella colombiana del Pop en el aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, que sirve a Cali.

Luego de estar casi una hora al interior de la aeronave realizando los trámites migratorios, a las 9:36 pm. la barranquillera descendió del avión con una sonrisa, vestida de negro con estampados rojos y una cadena plateada, luciendo un estilo urbano y relajado que marcó su llegada triunfal a la Sucursal del Cielo.

Posteriormente, la cantante abordó una camioneta negra blindada de cuatro puertas, que la esperaba al borde de la escalera del avión, y junto a seis vehículos más que hacen parte de su caravana privada, dejaron una de las pistas de carga del aeródromo, para dirigirse rumbo a Cali.

Entre risas y emoción, la artista en sus primera declaraciones a los medios de comunicación que la esperaban en el aeropuerto, expresó que: era el momento de la gira que más estaba ansiando y deseando llegar a Cali.

Agrego que “Tener al grupo niche de invitados es un honor”.

También mencionó que espera llevar a sus hijos a probar chontaduros con sal y miel.

Shakira vuelve a Cali después de 19 años, pues su última presentación en la Capital del Valle fue el 19 de noviembre de 2006.

Bajo la lluvia y entre paraguas, los caleños ya sienten la energía de un fin de semana que promete ser histórico: dos noches donde la salsa, el pop y el orgullo colombiano se unirán al ritmo de una artista que siempre deja huella.