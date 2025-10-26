Shakira hizo vibrar el Pascual Guerrero con un show histórico en Cali

El Estadio Pascual Guerrero de Cali fue el epicentro de una noche inolvidable: más de 77 mil personas se reunieron para disfrutar del esperado regreso de Shakira a la capital vallecaucana, tras 19 años de ausencia.

La ciudad reportó ocupación hotelera del 100%, confirmando el impacto turístico y cultural del evento.

La velada comenzó a las 8:00 p.m. con la presentación del Grupo Niche, que abrió con “Mi Valle del Cauca”, rindiendo homenaje a la región y preparando el ambiente para la llegada de la estrella internacional.

A las 9:30 p.m., Shakira inició su espectáculo con “Camina con la Loba”, en la que un grupo de fans seleccionados la acompañó desde la multitud hasta el escenario. El primer tema fue “La Fuerte”, su colaboración con Bizarrap lanzada en 2024.

“¡Qué lindo volver a casa, qué emoción verlos después de tanto tiempo!. Cali es una de las ciudades que yo más quería visitar en esta gira. Cali sabe a caña, suena a tambores y su alegría contagia. La voy a dejar toda esta noche”, expresó Shakira ante el público.

Cerca de las 11:00 p.m., la artista barranquillera compartió escenario con el Grupo Niche para interpretar el clásico salsero “Sin Sentimiento”, uno de los momentos más emotivos de la noche.

El show incluyó fuegos artificiales, un despliegue de luces impresionante y una producción de primer nivel que mantuvo al público vibrando durante más de dos horas.

Este domingo se llevará a cabo la segunda fecha del tour “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” en Cali.

Según el alcalde de Cali, Alejandro Éder, se estima que cada fecha del concierto genera una derrama económica de 18 millones de dólares (aproximadamente 140.000 millones de pesos) para la ciudad, impactando sectores clave como hoteles, logística, restaurantes y comercio.