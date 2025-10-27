Empleados públicos acuden a bancos de alimentos ante segundo cierre de gobierno más largo en EE.UU.

Los legisladores republicanos y demócratas siguen sin alcanzar un acuerdo para aprobar los fondos federales para 2026, más de un millón de empleados públicos podrían no recibir su primer salario completo al final de esta semana, mientras muchos acuden a bancos de alimentos para llenar sus alacenas. (Foto: Caracol Radio / Getty)

Estados Unidos enfrenta ya 27 días de cierre de gobierno. Más de un millón de empleados federales siguen sin salario y aeropuertos alertan falta de personal, afectando vuelos y turismo.

Los legisladores republicanos y demócratas siguen en un punto muerto para encontrar una solución a la financiación gubernamental que ponga fin a lo que ya es el segundo cierre más largo en la historia de Estados Unidos.

El Senado volvió a sesionar este lunes tras no haber logrado la semana pasada avanzar con el proyecto de ley que reabriría el gobierno hasta el 21 de noviembre. La Cámara de Representantes permanece suspendida esta semana.

Sin sueldo y sin asistencia

El cierre del gobierno se agrava al final de esta semana. Con el presidente Donald Trump de viaje al extranjero y el Congreso aún profundamente dividido. Este sábado 1 de noviembre muchos hogares dejarán de recibir asistencia en los programas de alimentos, educación infantil temprana y servicios aéreos a comunidades rurales, pues ya están a punto de quedarse sin fondos.

Más de un millón de empleados federales dejarán de recibir su salario completo.

Problema en aeropuertos y alacenas

La falta de pago ya afecta operaciones en aeropuertos y los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte ( Transportation Security Administration o TSA ) , mientras trabajadores federales acuden a bancos de alimentos para cubrir sus necesidades.“Nunca, ni en un millón de años me hubiera imaginado que estarás en esta posición, de tener que venir a un banco de alimentos, ni siquiera queda alimento, no quiero ver a mi hija llorando”, dijo una empleada pública.

Otra aseguró que “este mes no he recibido mi salario, así que estos alimentos gratuitos son muy importante para mí”.

En medio de la incertidumbre, y sin una posible salida de este cierre, en Washington DC, organizaciones como World Central Kitchen, la misma que ofreció alimentos gratuitos en la guerra en Ucrania y Gaza, y varios restaurantes locales comenzaron a ofrecer cajas de comida y descuentos para apoyar a los empleados públicos.