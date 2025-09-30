¿Qué significa que EE.UU. se enfrente a un cierre de gobierno?

WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 30: A sign advertising a government shutdown relief loan is seen outside of the U.S. Senate Federal Credit Union in the Hart Senate Office Building on September 30, 2025 in Washington, DC. If lawmakers fail to reach a bipartisan compromise the federal government shutdown will begin at midnight. Kevin Dietsch/Getty Images/AFP (Photo by Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / KEVIN DIETSCH

Estados Unidos se prepara para un posible cierre de parcial gobierno a la media noche, con diversos efectos en los servicios públicos y la economía estadounidense en general.

En medio de la pugna entre demócratas y republicanos del Congreso por el presupuesto federal para el año fiscal 2026, el presidente Donald Trump junto a congresistas republicanos y los líderes demócratas se culpan mutuamente por el impasse en un acuerdo de financiación para evitar el cierre del gobierno.

Sin la intervención del Congreso, la financiación gubernamental expirará a las 00:01 del 1 de octubre. Todo lo no esencial se suspendería, por lo que los estadounidenses podrían sufrir retrasos en ciertos servicios y cientos de miles de empleados federales se quedarían sin sueldo.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, resaltó la gravedad de un cierre de gobierno, aseguró que los demócratas “tienen que entrar en razón y hacer lo correcto”.

Advirtió que “si hay cierre de gobierno no solo nuestras tropas no podrán ser pagadas sino también trabajadores federales, y servicios que muchos necesitan, como nutrición para niños o incluso FEMA ahora que se avecinan huracanes”, dijo Johnson.

Mientras tanto, el lider de la minoría demócrata del Senado, Chuck Shummer, destacó las diferencias que dijo son abismales para llegar a un acuerdo, “su proyecto de ley no cuenta con la más mínima aportación demócrata. Nunca antes lo habíamos hecho así”, dijo Schumer. “Así que, depende de los republicanos si quieren un cierre o no”.

Pero, en última instancia, Schumer calificó a Trump como “el que toma las decisiones” y afirmó que el presidente “escuchó las objeciones (de los demócratas) (...) pero aún existen grandes diferencias entre nosotros”, dijo Schumer.

Ahora bien, un cierre gubernamental obligaría a cientos de miles de trabajadores federales no esenciales a tomar licencias no remuneradas, mientras que otros deberán presentarse a trabajar sin pago.

Trump incluso amenazó que esto podria impulsar un recorte masivo de trabajadores, aun despues del primer recorte de DOGE a principios de año. Sin embargo, expertos aseguran que si no se llega a un acuerdo, una pausa prolongada tendría un impacto limitado en la economía estadounidense en general.