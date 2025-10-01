¿Cuál es el impacto del cierre de gobierno de EE.UU. para los servicios de migración?

Errores que debe evitar al sacar la visa de Estados Unidos: experto da detalles para evitar negativa/ Getty Images

Después de seis años, Estados Unidos enfrenta nuevamente un cierre de gobierno. El último ocurrió durante el primer mandato de Donald Trump y fue el más largo en la historia del país, con 35 días de paralización.

Durante el primer día de cierre de gobierno, los republicanos y demócratas se culpan mutuamente por no llegar a un acuerdo que extienda la financiación federal.

El líder de la minoría del senado, el demócrata, Chuck Shumer hizo un llamado a los republicanos del congreso para sentarse a dialogar y llegar pronto a una resolución.

“Cuando era líder de la mayoría, nunca tuvimos un solo cierre en cuatro años. Ni uno. ¿Saben por qué? Porque trabajamos con nuestros colegas republicanos para encontrar la manera de mantener la financiación del gobierno”, dijo Schumer.

Mientras tanto el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson aseguró que no hay nada que negociar.

“Muchos colegas querían que incluyéramos nuestras prioridades en esto, pero los líderes decidieron que debíamos hacerlo de buena fe... No hay nada que podamos sacar de este proyecto de ley para que sea más simple y limpio; está absolutamente impecable”, dijo Johnson.

El cierre de gobierno sólo suspende servicios considerados no vitales. Esto significa que los servicios médicos, postales, meteorológicos, militares, penitenciarios y de control aéreo seguirán operando, aunque sus trabajadores podrían no recibir salario mientras dure la paralización.

¿Cuál es el impacto en los servicios migratorios?

El impacto en los servicios migratorios puede variar según el nivel de dependencia de fondos y la clasificación de sus funciones como “esenciales”.

Los servicios consulares, como la expedición de visas y la atención en embajadas, incluida la de Colombia, continuarían en la mayoría de los casos, ya que se financian con tarifas de los solicitantes. Sin embargo, algunas misiones diplomáticas podrían limitar sus trámites a emergencias vitales o a visas oficiales.

En el caso del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sus funciones son consideradas esenciales, por lo que los arrestos, deportaciones y operativos de detención continuarán sin mayores interrupciones. Lo mismo ocurre con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), encargado de entrevistas, ceremonias de naturalización y procesamiento biométrico, que seguirá funcionando con normalidad.

Distinto es el panorama en la Corte de Inmigración, donde las audiencias de casos de inmigrantes no detenidos serán suspendidas. Esto podría provocar retrasos significativos, teniendo en cuenta que ya hay más de 3,4 millones de casos pendientes. Por su parte, la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Aduanas continuarán operando, aunque parte de su personal de apoyo podría ser enviado a casa temporalmente.

¿Cuánto tardará este cierre de gobierno?

Aún se desconoce cuánto podría durar la negociación entre demócratas y republicanos del Congreso. Sin embargo, todo parece que esta semana no lograrán ningún acuerdo luego de que se conociera que los senadores dejarán la ciudad hasta el viernes,para observar la festividad judía, por lo que el gobierno estará cerrado al menos hasta entonces, pero probablemente será más tiempo.

Los cierres suelen ser breves, que un cierre termine no significa que todo volverá a la normalidad inmediatamente. Algunos de los daños perduran. Por ejemplo, el cierre, que comenzó en diciembre de 2018, obligó a cancelar unas 86.000 audiencias judiciales de inmigración, algunas de las cuales tardaron años en reprogramarse y esto podría nuevamente repetirse.