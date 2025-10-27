El ascenso de José Luis Bohórquez en la política de Boyacá

En la consulta a la Cámara hubo sorpresa, el exalcalde de Duitama, José Luis Bohórquez

Boyacá

Se cumplió con total normalidad en Boyacá la consulta del Pacto Histórico. En el departamento de un potencial de 1.044.584, sólo salieron a votar 51.897 personas, es decir el 4,96% de los habilitados para votar. En la consulta a la Cámara hubo sorpresa, el exalcalde de Duitama, José Luis Bohórquez dobló al actual congresista Pedro José Suárez Vacca quien apenas sacó, 11.961 votos.

Bohórquez ha tenido crecimiento sostenido en las votaciones en los últimos años. Cuando se presentó como candidato a la alcaldía de Duitama en las elecciones de octubre de 2023 alcanzó 12.843 votos, a su exmujer, Ingrit Rocío Bernal, quien lo sucedió le puso 22.755 votos y ahora él con sus 23.023 votos se convierte en la cabeza de la lista del Pacto Histórico a la Cámara por Boyacá.

José Luis Bohórquez hizo moñona pues apoyaba al Senado a Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, conocido en redes sociales como “Me dicen Wally” quien alcanzó 137.005 votos.

En su biografía en el perfil de Facebook, José Luis Bohórquez escribe, “no pedimos permiso para hacer historia. Promuevo la rebeldía, esa que viene del amor. Servir y ayudar es mi guía”.