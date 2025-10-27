José Luis Bohórquez con más de 23 mil votos encabezará la lista del Pacto Histórico a la cámara

José Luis Bohórquez liderará la lista del Pacto Histórico a la Cámara por Boyacá

Boyacá

Con 23.023 votos obtenidos en la consulta del domingo 26 de octubre, José Luis Bohórquez López se convirtió en el ganador indiscutible del Pacto Histórico en Boyacá y encabezará la lista de candidatos a la Cámara de Representantes por esta colectividad en las elecciones legislativas del próximo año. En segundo lugar, quedó el actual representante a la Cámara Pedro José Suárez Vacca, quien sumó 11.961 votos.

Bohórquez aseguró que el resultado superó por completo sus expectativas y agradeció el respaldo ciudadano en las urnas.

“No esperaba este resultado, no esperaba tanta votación para nuestra candidatura. Solo tengo palabras de agradecimiento para la gente que sigue creyendo en nosotros”, señaló en diálogo con Caracol Radio.

“Lo que sigue es humildad, pies en la tierra. Esta es solo la primera etapa. Hay que trabajar más y más porque Boyacá tiene muchos problemas que deben ser atendidos desde el Congreso”, agregó.

Frente a las críticas por la baja participación electoral, el dirigente progresista recalcó que la consulta se realizó en una época de baja intensidad en términos políticos, sin elecciones locales o legislativas en curso.

“Era una votación en frío, sin alcaldes, gobernadores o Congreso. Todas las listas estábamos remando solos. Por eso, estar por encima de 20 mil votos es un resultado prudente y positivo para este momento”, afirmó.

Bohórquez insistió en la necesidad de dignificar la representación política y recuperar la confianza ciudadana:

“La política se volvió algo muy feo, pero no todos somos iguales. La gente debe votar por ideas y propuestas, no por favores. Queremos que quienes vayan al Congreso trabajen y no vayan solo a calentar el puesto”, concluyó.