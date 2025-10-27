DT del Vasco Da Gama dedicó grandes elogios a Carlos Andrés Gómez: “Tiene un futuro prometedor”

¡Carlos Gómez sorprende en el fútbol brasileño! El colombiano Carlos Andrés Gómez, quien llegó hace poco al Vasco da Gama, ha tenido un excelente inicio de temporada con el equipo brasileño y se ha convertido en un jugador clave para el plantel de Fernando Diniz gracias a sus actuaciones.

El delantero fue inicialista en la goleada 3-0 sobre Bragantino y, al minuto 87, protagonizó una gran jugada individual. Gómez arrancó a toda velocidad en su propio campo, superó a dos defensores rivales, ingresó al área y le envió un pase a Gabriel Souza, para que solo tuviera que empujar el balón al fondo de la red.

Cabe mencionar que el chocoano ha logrado generar cuatro asistencias en 11 partidos, lo hizo ante Corinthians, Ceará, Vitória y Bragantino. Además, el delantero tuvo una destacada actuación en los últimos dos compromisos por su desequilibrio constante.

Gostaríamos de parabenizar o nosso fotógrafo que, junto ao equipamento fotográfico, foi o único ser em Bragança Paulista capaz de paralisar qualquer jogada do RAIO ANDRÉS GÓMEZ ⚡😂



ANOTA MAIS UMA ASSISTÊNCIA PRO 🇨🇴



📸: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/vBCkLR3u33 — Vasco da Gama (@VascodaGama) October 27, 2025

Elogios de Fernando Diniz a Andrés Gómez

El entrenador del Vasco da Gama, Fernando Diniz, resaltó el buen nivel que ha tenido el colombiano en los partidos jugados, pese a que no ha logrado anotar todavía.

“Creo que, aunque no marcó, ha destacado individualmente en algunos partidos. Contra Fortaleza, en la primera parte, fue la figura destacada del Vasco. Aprovechó cada jugada. Tuvo una buena actuación contra el Corinthians y fue decisivo contra el Vitória. Destaca individualmente. Es joven y tiene un futuro prometedor”, indicó el entrenado brasileño sobre Gómez.

¿Cuándo vuelve a jugar Carlos Andrés Gómez?

El próximo partido del Vasco da Gama será el domingo 2 de noviembre frente a São Paulo, a partir de las 6:30 de la tarde (hora Colombia), juego que corresponde a la jornada 32 del campeonato brasileño de la Serie A. Se espera que para este duelo, el colombiano sea inicialista debido al gran desempeño que tuvo en el triunfo frente al Bragantino.