VIDEO | El colombiano Luis Suárez marcó golazo para Sporting en la Liga de Portugal

Luis Suárez volvió a encontrarse con las redes. El colombiano marcó un golazo para abrir el marcador ante Tondela, por la fecha 9 de la Liga de Portugal. El samario llegó a su octava anotación con la camiseta de Sporting en 14 partidos jugados.

Apenas en 18 minutos de juego, Suárez recibió por izquierda un balón de Pedro Gonçalves; ingresó al área, recortó hacia el centro con un gran amague y luego salió por la pierna no hábil para luego sacar un remate con la misma de manera cruzada para vencer al arquero.

En desarrollo...