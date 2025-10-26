Fútbol

VIDEO | El colombiano Luis Suárez marcó golazo para Sporting en la Liga de Portugal

Octava anotación del delantero de la Selección Colombia en lo que va de la temporada.

Luis Suárez / Getty Images

Luis Suárez volvió a encontrarse con las redes. El colombiano marcó un golazo para abrir el marcador ante Tondela, por la fecha 9 de la Liga de Portugal. El samario llegó a su octava anotación con la camiseta de Sporting en 14 partidos jugados.

Apenas en 18 minutos de juego, Suárez recibió por izquierda un balón de Pedro Gonçalves; ingresó al área, recortó hacia el centro con un gran amague y luego salió por la pierna no hábil para luego sacar un remate con la misma de manera cruzada para vencer al arquero.

En desarrollo...

