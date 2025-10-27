Capturan a 17 integrantes del grupo delincuencial “Los de la Vega” en el Nordeste antioqueño

Nordeste antioqueño

La Policía Nacional en Antioquia dio un golpe al Grupo de Delincuencia Común Organizada “Los de la Vega”, tras un operativo simultáneo en los municipios de Cisneros y Santo Domingo que permitió la captura de 17 de sus integrantes. La acción se desarrolló luego de siete meses de labores investigativas y de seguimiento en la subregión del Nordeste.

Operativo coordinado y resultados

La intervención fue liderada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES). En total se realizaron 17 diligencias de allanamiento y registro que culminaron con la captura de 16 personas por orden judicial y una en flagrancia, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“En el procedimiento fueron incautados más de 200 gramos de estupefacientes, un arma de juego y 10 equipos móviles. Estos equipos móviles seguirán aportando a otros procesos judiciales, como se ha presentado en momentos anteriores, para lograr un impacto significativo o una disrupción a todo el tema de microtráfico con afectación, especialmente en municipios de Cineros y Santo Domingo" expresó el Coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, Comandante del Departamento de Policía Antioquia.

Golpe a las estructuras del microtráfico

Entre los detenidos figuran alias “Jhojan”, señalado como cabecilla y responsable del control del microtráfico en la zona, con antecedentes por tráfico de estupefacientes; alias “Puchis”, identificado como coordinador de expendedores; y alias “Sebas”, coordinador de zona, con antecedentes por hurto y violencia contra servidor público.