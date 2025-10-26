Cruda revelación de Mackalister Silva, tras el triunfo en el clásico ante Santa Fe

David Mackalister Silva regresó de una larga lesión para ser determinante en Millonarios. Sumó minutos ante Pereira, luego hizo una asistecia clave para el empate contra Bucaramanga y en el reciente clásico ante Santa Fe, volvió a ser crucial con una asistencia al 90+7′ para la finalización de Cristian Cañozales.

Esta victoria deja más que vivo al cuadro Embajador, pues llegó a 21 unidades y quedó a tres del octavo lugar. Será un factor determinante para los azules poder sumar triunfos ante sus próximos rivales: Once Caldas (L), Envigado (V) y Boyacá Chicó (V).

Mackalister y una cruda revelación en rueda de prensa

El bogotano sufrió una delicada lesión de rodilla el 11 de febrero ante Llaneros por el Torneo Apertura. Cuando mejor iba su recuperación y parecía estar listo para regresar, sufrió una recaída. Se le rompió la sutura inicial del menisco y por eso tuvieron que volverlo a operar, razón por la que su regresó tardó más de lo esperado.

Ante la grave situación, Mackalister reveló que se le pasó por la cabeza retirarse del fútbol. “Dar gracias a Dios por volver a una cancha, pero cuando uno está ocho meses fuera anhela estos partidos, nos vamos a aferrar a la posibilidad y seguiremos luchando y entrenando para clasificar”, comenzo diciendo.

“El retiro me lo plantee, cuando tienes una lesión y tienes 38 años y pasas por dos operaciones y no ves solución, es innegable que tienes el miedo de no volver a pisar una cancha, fueron meses difíciles. Este resultado es fruto del trabajo, poco a poco nos hemos ido encontrando”, agregó al respecto después de ser crucial en el triunfo de Millonarios.

Tabla de posiciones de la Liga colombiana: Así va tras victoria agónica de Millonarios con Santa Fe

Finalmente, sobre lo clave de la victoria y lo que viene para el equipo, en búsqueda de la clasificación, añadió. “Esto es un empujón, demostramos que somos capaces de buscar, de conseguir un resultado pese a la adversidad y el margen de error es corto... Tenemos que unirnos todos, estamos metido en esto por nosotros y queremos clasificar. Hemos querido hacer cosas en varios partidos, pero las cosas no han salido. Vamos a aferrarnos a la posibilidad y espero que la gente confíe en el equipo en los próximos juegos”.