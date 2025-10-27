Atlético Nacional y Águilas Doradas lideran el once ideal de la fecha 17 de la Liga Colombiana

Este lunes 27 de octubre, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) dio a conocer a los 11 mejores futbolistas de la fecha 17 de la Liga Colombiana del segundo semestre.

Parcialmente, el grupo de los ocho está conformado por Atlético Bucaramanga, que es líder con 34 puntos, seguido de Atlético Nacional, Junior, Independiente Medellín, Fortaleza, Tolima, Llaneros y Águilas Doradas, que cierra la zona de clasificación.

Once ideal de la fecha 17 de los cuadrangulares de la Liga Colombiana

En el arco el elegido fue Diego Novoa, guardameta de Millonarios. La línea defensiva está formada por Juan Cuesta (Once Caldas), Marlon Torres (Deportes Tolima), William Tesillo (Atlético Nacional) y Gabriel Cadavid (Atlético Nacional).

La zona del medio campo la ocupan Johan Caballero (Águilas Doradas), Rafael Carrascal (América de Cali) y Kelvin Flórez (Fortaleza). Finalmente, el tridente ofensivo es Marino Hinestroza (Atlético Nacional), Jairo Molina (Boyacá Chicó) y Edwin Torres (Alianza).

¿Por qué fueron elegidos?

En el documento oficial de la Dimayor se pueden evidenciar los argumentos que llevaron a elegir a estos 11 futbolistas para el once ideal, estas son las razones.

Diego Novoa: “Entre arqueros que consiguieron la victoria en la fecha 17, fue el que más atajadas realizó con cinco en total, manteniendo su valla imbatida en el triunfo del Millos visitando a Santa Fe (1-0).

William Tesillo: “Anotó el quinto gol y definitivo en la goleada y victoria de Atlético Nacional recibiendo a Independiente Medellín (5-2). Además, fue líder del Verdolaga en intervenciones con el balón con 50 toques totales”.

Kelvin Flórez: “Consiguió otorgar la asistencia para el segundo gol y definitivo en la victoria de Fortaleza en casa contra Deportivo Pasto (2-0). Lideró además al equipo en remates totales con cuatro y recuperó cinco balones”.

Jairo Molina: “Marcó los dos goles con los que Boyacá Chicó consiguió el triunfo en su visita a Envigado (2-0), siendo uno de los dos jugadores en la fecha con múltiples anotaciones en su partido (junto a M. Hinestroza)”.

Fecha 18 de la Liga Colombiana

Restan tres jornadas para conocer a los 8 equipos que clasificarán a los cuadrangulares. La fecha 18 del fútbol colombiano iniciará en la noche de este lunes 27 de octubre con el duelo entre Pasto vs. Deportivo Pereira a partir de las 7:45 de la noche en el estadio La Libertad. Ambos conjuntos se encuentran en la zona baja de la tabla.