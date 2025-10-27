Alfonso Cañón y una dura crítica a Santa Fe: “Jugadores sin luchar la camiseta, para eso les pagan”

Alfonso Cañón, considerado por muchos como el mayor ídolo en la historia de Santa Fe, no ocultó su molestia por la derrota en el clásico bogotano frente a Millonarios. Un 0-1 en contra que dejó al Cardenal fuera de los ocho y muy cerca de la eliminación.

En diálogo con el medio La Página Deportiva, Cañón expresó su inconformismo con el juego del equipo, criticando severamente a los jugadores, a quiénes dijo se les veía sin ganas y deseos de luchar por la camiseta.

“Sufriendo, porque se perdió, el fútbol es ese y el que hace gol es el que gana... uno jugando siempre y ver así esos jugadores sin ganas, sin deseos, sin luchar esa camiseta, que la sudaran, que para eso les pagan, pero no, ese es el fútbol”, comentó el goleador histórico de Santa Fe a las afueras de El Campín.

Al respecto, añadió, enviándolo un mensaje a los jugadores del actual plantel: “Que luchen la camiseta, que para eso tienen un contrato, para eso los llamaron y los tienen en un equipo”.

Finalmente, comentó como eran los clásicos y los partidos con Santa Fe en su época. “Uno tenía que luchar por la hinchada, más que todo por la hinchada que es la que lo acompaña a uno cada 8 o 15 días a verlo jugar, entonces hay que demostrarle eso, luchar la camiseta, sudarla”, comentó.

🇨🇴#Fútbol colombiano ⚽

🗣️Reclamo de 💥Alfonso Cañón a jugadores de 🇲🇨@SantaFe luego de perder el clásico 0-1 frente a Millonarios en la fecha 17 de la #LigaBetplay .

▶️VIDEO: https://t.co/6wySpTofUp pic.twitter.com/PEro55obq4 — La Página Deportiva ® (@LaPagDeportiva) October 26, 2025

Devanni también opinó del clásico

Omar Lorenzo Devanni, ídolo y exjugador Cardenal, también dio sus opiniones sobre el clásico bogotano. El argentino estuvo presente en el partido como un invitado especial, siendo homenajeado en la previa del encuentro.

Devanni fue menos critico con el plantel y de hecho aseguró que Millonarios ganó jugando “peor” que Santa Fe. “El partido está jugado pero nada que ver. No se jugó bien, ellos jugaron peor que nosotros y se encuentran con una pelota después que nos hicieron el gol”, dijo.

“Hoy el fútbol lo estoy viendo de otra manera, todo va evolucionando. El fútbol evolucionó también, hacen cada cosa. Hoy el equipo no jugó bien, pero ellos jugaron peor y se llevan los tres puntos”, concluyó.