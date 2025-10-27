Consulta del Pacto Histórico en Caldas transcurrió sin irregularidades, además hubo pocos votantes

Manizales

Al finalizar la jornada de elecciones de la consulta interna del Pacto Histórico en Caldas, el balance en seguridad es positivo, ya que no se registraron altercados ni problemas en los puestos de votación distribuidos en el territorio caldense, lo que da a mostrar el buen comportamiento de los ciudadanos durante las elecciones.

“La verdad para nosotros es un gusto reportar tranquilidad total en el departamento de Caldas, así lo informa la Policía Nacional, los funcionarios de la registraduría y el ejército, fue una jornada tranquila y en paz”, puntualiza John Emil Muñoz, jefe de la Unidad de Seguridad y Convivencia de la Secretaría de Gobierno de Caldas.

Desde las 8:00 de la mañana se instaló el puesto de mando unificado para hacer seguimiento a la jornada en todo el territorio departamental. De acuerdo a la información entregada por la registraduría, hubo buen compromiso en la jornada electoral con toda la capacidad logística y operativa garantizando a los ciudadanos una participación efectiva.

¿Quién ganó la consulta en Caldas?

Sobre los resultados de las votaciones registradas en el departamento de Caldas para consulta de Cámara de Representantes, Érika Milena Muñoz Villarreal ocupa el primer lugar con 5.588 votos, le sigue Luis Fernando Acebedo Restrepo con 5.104, a continuación, Álvaro García Velásquez con 3.003 votos; seguidamente, Nora Contento Castaño, al obtener 2.445 votos y por último, Yalile García Calle con 1.869 votos, de acuerdo al boletín 12 emitido por la registraduría nacional.

Dentro de los datos generales del día, se destacan que se instalaron 464 mesas, de las cuales hubo 459 mesas informadas representando un porcentaje de 98.92 %. El potencial de votantes era de 834.455, pero en total acudieron a las urnas 26.345, es decir, el 3,15 %.