Concejal radicó denuncia en la Fiscalía en contra del alcalde de La Dorada, Caldas

La concejal del Centro Democrático en La Dorada, Faisury Moreno, denunció ante la Fiscalía a la Alcaldía por una supuesta celebración indebida de contratos, relacionada con un préstamo por $8 mil millones que no fue autorizado por el concejo

Indicó que la administración pasada, bajo el mando de César Alzate, firmó un préstamo con Findeter por $11 mil 863 millones que se empezaron a pagar en julio del 2024 y finalizaron en diciembre del 2031.

La irregularidad radica, según ella, en que se pidió un segundo empréstito, cambiando las condiciones del inicial. Así, se pasó de pagar un interés de 1,55 puntos a 1,54, lo que no es significativo, además porque la deuda se extendería hasta el 2035. A

“ Nosotros radicamos la denuncia en contra del alcalde Freddy Saldana por la presunta comisión de hechos constitutivos de responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal en perjuicio del erario público y la administración pública municipal. En otras palabras se trató de un nuevo empréstito suscrito sin la debida autorización del Consejo en la cual en la cual se alteraron las condiciones de crédito originalmente pactado”, dijo la concejal

Denunció que existe un abuso de autoridad, exceso de confianza, prevaricato y detrimento patrimonial, dado que Inficaldas desembolsó ese dinero a La Dorada sin reunir condiciones y se debería anular. Además comentó que ese tipo de temas deben ser autorizados por el concejo

En una comunicación en la página de la alcaldía Diego Bonilla Romero, secretario de Hacienda de La Dorada, dijo que tras la llegada del alcalde Jhon Freddy Saldaña a su cargo, en el 2024, se encontraron con un déficit de $9 mil 216 millones, y por medio de procedimientos tributarios y medidas de pago se logró cerrar ese año con $1.890 millones aproximadamente.

Con la adquisición del empréstito de la anterior alcaldía y ante la necesidad de cubrir gastos por deudas y de funcionamiento, optaron por reperfilar el préstamo, amparados en la Ley Presupuestal.