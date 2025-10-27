Capturan a alias ‘Gramo’, presunto responsable de atentado en Base Aérea en Cali que dejó 7 muertos

Bogotá

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que fue capturado alias ‘Gramo’ el responsable, según las autoridades, de coordinar el atentado en la Base Área en Cali, el pasado 21 de agosto, que dejó 7 personas muertas y 78 heridas.

Alias ‘Gramo’ era el coordinador de las Redes de Apoyo al Terrorismo de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ y sería el encargado de planear y movilizar los vehículos usados en el atentado contra la Escuela Militar de Aviación en Cali.

Según la Policía Nacional con esta captura, se desarticula la estructura logística y financiera que sostenía las acciones delictivas de este grupo criminal. El dinero obtenido de préstamos ilegales era usado para comprar armas y financiar ataques terroristas.

Tras el atentado, alias “Gramo” logró huir del país y permaneció un tiempo en España, pero posteriormente fue deportado y finalmente capturado en la vereda Barcino, en el municipio de Mistrató, Risaralda.

Alias ‘Gramo’ deberá responder por los delitos de homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas, armas o explosivos.