Quejas en Santander por reubicación de puestos y falta de mesas en consultas del Pacto Histórico

Bucaramanga

Desde Bucaramanga, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, informó que la jornada electoral de las consultas del Pacto Histórico transcurren con normalidad en el departamento, aunque se han presentado algunas quejas por la falta de mesas de votación en municipios como Barrancabermeja, Charalá, San Andrés, Betulia y Lebrija.

En la región, la comunidad informó que varios puestos de votación ubicados en zonas rurales fueron trasladados a las cabeceras municipales, complicando su acceso al voto para estas consultas.

“La Registraduría, la fuerza pública, la Gobernación de Santander y las alcaldías han hecho un esfuerzo grande para que toda esta logística le permita a quienes quieren votar, hacerlo”, afirmó el mandatario, quien explicó que la distribución de los puestos depende en buena medida de la disponibilidad de personal militar y policial para la custodia de estos comicios.

Juvenal Díaz Mateus, recordó su experiencia como militar y detalló que, en este tipo de procesos, “uno como comandante dice: mire, tengo tantos hombres, puedo cubrir estos puestos, y a veces le dan la orden de cubrir otros, por lo que toca hacer esfuerzos superiores”. En ese sentido, señaló que Santander cuenta con 13.000 integrantes de la fuerza pública, de los cuales 3.000 están dispuestos para cubrir estas elecciones.

🔴 #Región | En algunos municipios de Santander reportaron novedad de reubicación a último momento, de puestos de votación de zonas rurales a cabeceras municipales y falta de mesas para votar en Barrancabermeja. Habló el gobernador de Santander, @GralJuvenalDiaz. 🗣▶️ pic.twitter.com/8Wl0mrwOvE — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) October 26, 2025

El gobernador aclaró que las consultas no tienen la misma planificación que las elecciones ordinarias, lo que limita la capacidad operativa. “Cuando son elecciones normales, como presidenciales o de gobernaciones, la fuerza pública se organiza con antelación; no hay vacaciones ni permisos, y se dispone hasta de un 40% más de tropa. En las consultas, eso no ocurre”, explicó.

Según Díaz Mateus, en Santander se han cubierto 820 puestos de votación, y los incidentes reportados en algunos municipios “ya se han solucionado”.

🔴 #Atentos | En Barrancabermeja la comunidad denuncia que la Registraduría limitó la participación de la ciudadanía en las votaciones a la consulta del Pacto Histórico, manifiestan que hay muy pocas mesas en los puestos de votación. pic.twitter.com/ttGbvYLjyZ — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) October 26, 2025

Frente a las denuncias de ciudadanos en Barrancabermeja sobre la imposibilidad de votar por falta de mesas, el mandatario aclaró que la responsabilidad no recae únicamente en la Registraduría: “Eso tiene toda una mecánica. Está la Divipola, se le envía a la fuerza pública por intermedio del Ministerio del Interior, y en reuniones previas se define cuántas mesas se pueden colocar. La Registraduría instala donde haya logística y seguridad”.

Por último, al ser consultado sobre una presunta entrega de publicidad política en un colegio de Floridablanca, durante esta jornada de votaciones el gobernador dijo: “No tengo conocimiento. Me informaron de esa situación, y eso lo deben atender las autoridades policiales de Floridablanca”.

Díaz Mateus reiteró que, en términos generales, la jornada se desarrolla con tranquilidad en todo el departamento. Por su parte el registrador nacional, Hernán Penagos, confirmó que a esta hora ya han votado 1.250.000 colombianos y aseguró que la jornada electoral avanza sin contratiempos.