Aislada la Laguna de Ortices; impresionantes imágenes de lo que ocurre en carretera de Santander

Bucaramanga

Uno de los atractivos turísticos de Santander, la Laguna de Ortices, en el municipio de San Andrés, quedó incomunicado.

Debido a la fragilidad del terreno, se produjo un deslizamiento de tierra cerca del sitio donde hace algunos meses se había instalado un puente militar.

Allí mismo colapsó la estructura sobre el río Congreso.

En esa zona se construye un puente definitivo, pero las obras no avanzan de manera ágil indicaron fuentes de la región.

Vecinos de la zona tomaron imágenes de una montaña que sigue desmoronando.

También hay afectaciones para las veredas El Caracol y La Ramada.

Los pobladores hablan de perjuicios para sacar la cosecha cafetera que está en su punto.