Santander: 1,8 millones de ciudadanos habilitados para votar en la Consulta del Pacto Histórico

Bucaramanga

En Santander, 1 millón 863 mil personas se encuentran habilitadas para participar hoy domingo 26 de octubre, en la Consulta del Pacto Histórico que definirá al precandidato presidencial y orden de lista cerrada para Congreso de la República.

De ese número de personas, 950.755 son mujeres y 914.310 hombres, quienes podrán sufragar en las 1.087 mesas y los 820 puestos de votación en todos los municipios del Departamento de Santander.

De los puestos de votación habilitados, en la capital de Santander han dispuesto de 88 puestos, de los cuales dos están ubicados en centros carcelarios y seis en zonas rurales, además de 180 mesas electorales para atender a los más de 522.000 ciudadanos habilitados para votar en Bucaramanga.

“Queremos que la jornada transcurra con total normalidad y que los bumangueses puedan ejercer su derecho al voto libremente”, señaló el Reynaldo Rojas, quien precisó que 276.187 mujeres y 246.309 hombres componen el censo electoral en el municipio.

Ejército Nacional garantiza seguridad en Santander durante las consultas del Pacto Histórico

Con el propósito de salvaguardar el derecho al voto en Santander, el Ejército Nacional ha dispuesto un dispositivo de seguridad con el despliegue de cerca de 2.000 soldados pertenecientes a las diferentes unidades tácticas de la Quinta Brigada.

¿Qué encontrarán los electores en el tarjetón?

Quienes decidan participar con su voto en esta jornada en Santander se encontrarán con un tarjetón con 17 nombres, de aspirantes a conformar la lista de candidatos a la Cámara de Representantes por la región, los 144 precandidatos al Senado y los tres precandidatos Presidenciales: