Pista norte de El Dorado vuelve a operar: localizador ya está en servicio después de un año

La Aeronáutica Civil informó que el localizador del Aeropuerto El Dorado, entró nuevamente en servicio, luego del incidente de hace un año, que dañó las antenas de la pista norte (14L).

También informan que mañana lunes 27 de octubre, continuarán con la calibración de los sistemas del equipo medidor de distancia y el de trayectoria de planeo (Glide Stope).

“Las rigurosas pruebas en vuelo han arrojado resultados óptimos que cumplen a cabalidad con los más altos estándares internacionales, garantizando una aproximación segura y eficiente a la pista”, indica la Aerocivil.

Actualmente, explican que se están realizando los ajustes técnicos necesarios en el equipo de medición de distancias, para garantizar su estabilidad.

“De cumplirse los objetivos programados, se procederá a la prueba integral de todo el ILS (Sistema de Aterrizaje por Instrumentos) en Categoría I, lo que representará la restitución total de la capacidad operativa”, agregan.

La plena restitución operativa del sistema es clave para optimizar el desempeño de las operaciones aéreas de cara a la temporada de alto tráfico de noviembre y diciembre.