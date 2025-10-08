Operación en el Dorado presentará demoras por mantenimiento de pistas desde el 19 de octubre

La Aeronáutica Civil informa que la operación del Aeropuerto El Dorado presentará demoras por actividades programadas de calibración de pistas a partir del próximo 19 de octubre.

Los días domingos, contados a partir de dicha fecha y hasta el 9 de noviembre, fueron los seleccionados para realizar estas labores debido al bajo tráfico aéreo que se registra en esta temporada.

Por otro lado, aseguran que el cronograma para adelantar este mantenimiento, fue concertado con las aerolíneas, con el fin de qué puedan gestionar cambios en sus itinerarios y evitar contratiempos.

“Estas labores que implican el cierre temporal de una de las pistas, mientras la otra opera con total normalidad, permitirá mantener la conectividad del país.”

Aseguran que esta tarea es clave para que el servicio no se vea afectado durante la temporada de fin de año, la cual históricamente representa el mayor flujo de pasajeros en el Aeropuerto Internacional El Dorado.